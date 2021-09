Al cumplir 50 años, en el MIR debaten sobre las causas de pérdida de sigla





07/09/2021 - 08:21:40

El Deber.- “El MIR triunfará, el pueblo triunfará, el gallo canta ya nuestra victoria...” decía parte del coro de su pegajosa y emotiva marcha. El partido cumpliría hoy 50 años, pero perdió su personería jurídica en agosto de 2006. Los exmiristas se señalan entre sí por el desenlace, pero tienen algo muy claro: El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) hizo historia en la recuperación de la democracia. El hijo del expresidente del senado Hormando Vaca Díez, durante una entrevista en el programa Influyentes de EL DEBER Radio señaló que la figura del liderazgo histórico de Jaime Paz Zamora no se discute, “pero sí se le cuestiona el desenlace que tuvo el MIR. Desapareció el partido porque no logramos consensuar, y la jefatura no permitió que la sigla vaya más allá de una persona”. Complementó que su fallecido padre pudo seguir con el proyecto. “Siempre reclamaré a Jaime el no haberlo permitido. Yo creo que esos años, de 2005, mi padre tenía mucho peso específico por el cargo que ostentaba, era presidente del Senado. Creo que la jefatura agarró celos de la dimensión política que había alcanzado”. Al final, el MIR perdió la sigla porque no superó el 2% de la votación en las elecciones constituyentes de 2006, además se negó a pagar la multa de Bs 33.920 que estableció la entonces Corte Nacional Electoral. El exlíder del partido, Jaime Paz, señaló que el hijo de Hormando Vaca Díez está mal informado. “Yo fui el primero que convencí al mirismo para que Hormando Vaca Díez fuera dos veces seguidas presidente del Senado y en ese momento se le presentó la opción, ante la renuncia de Carlos Mesa, de ser presidente de Bolivia cuando se reunieron en Sucre”. Hubo una conspiración de Carlos Mesa y de Evo Morales quien trajo a los mineros de Potosí y desbarataron esa reunión. “Hicieron renunciar a su opción presidencial a Hormando y a Mario Cossío (MNR), presidente de Diputados, para que fuera presidente Eduardo Rodríguez Veltzé”. Paz Zamora admitió que ese fue un momento crítico dentro del MIR. “En la última reunión que tuvimos, salió nominado Hormando como candidato y yo firmé una garantía si es que no se sacaban los votos suficientes. Hay un misterio, por qué él, siendo nominado, no se presentó a las elecciones (2005), causando un grave daño al partido. Por qué no compitió”. El exjefe del partido sentenció que eso fue hacerle un gran favor a Evo Morales. “Y también un daño a nuestro partido, que tenía del 12% al 14% de voto seguro. Al no presentarse, ese porcentaje se fue directamente para Morales, y que el líder del MAS obtenga el 54%. Por esa ausencia perdimos nuestra personería”. Paz Zamora admitió que surgieron problemas internos, la decisión de Samuel Doria Medina de ir por su lado, y de José Luis Paredes en El Alto. En lo que coinciden Jaime Paz Zamora, el general Gary Prado Salmón y el hijo de Hormando Vaca Díez es en el importante aporte del MIR en el retorno a la democracia, en 1982. “De un grupo guerrillero, pero con la presencia de Hormando, y otros, este grupo casi guerrillero ingresó al sistema democrático”, señala Prado en el libro Hormando: un constructor de la democracia, que será presentado hoy, a las 19:30, en el Club Social 24 de Septiembre.