YPFB: Cinco países expresan interés por la compra de la producción de la planta de amoniaco y urea





07/09/2021 - 08:18:38

ABI.- El vocero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Luis Fernando Vincenti, informó este lunes que cinco países están interesados en la compra de la producción de la Planta de Amoniaco y Urea (PAU), que está ubicada en la localidad de Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba. “En este momento, tenemos el pedido del Estado de Mato Grosso Sur, que es uno de los más productivos en el sector agrícola de Brasil. Ellos quieren que los incorporemos a nuestra cartera de clientes (…). Pero también hay cartas de intenciones de cuatro otros países en el mismo sentido”, dijo, en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv. A nivel nacional, Vincenti mencionó que la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) del departamento de Santa Cruz enviaron cartas a YPFB para solicitar la provisión “lo más temprano posible”. Dijo que la empresa petrolera estatal comenzará a darle mayor énfasis al ámbito comercial de las operaciones de la PAU desde el martes, porque la “producción no es para estocarla, es para venderla”. Asimismo, mencionó que YPFB tiene una alta expectativa de generación de ingresos económicos porque la urea es un “commodity”, por lo que no tiene un precio fijo y es un producto de uso mundial que se rige por parámetros de costo de producción y oportunidades de mercado y venta. “Estamos en un tiempo en que el precio de la urea se ha incrementado en el mercado internacional por efectos de la pandemia del COVID-19, que es el precio que nos va a regir a nosotros porque es un commodity. En este momento, con los precios internacionales, en el orden en el cual están, creemos que puede generar una utilidad en torno a los $us 1.000 millones por año. Es una cifra muy importante”, enfatizó. El vocero de YPFB recordó que la PAU reanudó sus operaciones esta jornada con el 70% de su capacidad, pero cuando llegue a su nivel de operaciones máximo producirá 2.100 toneladas métricas por día con 1,4 millones de metros cúbicos de gas.