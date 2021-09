Empresario perdió su fortuna tras ser acusado de narco por error





07/09/2021 - 07:57:34

Página Siete.- Antes del 5 de septiembre de 2017, el empresario peruano Alberto Leopoldo Diez Luque facturaba con su empresa de marketing, asentada en Santa Cruz, más de un millón de bolivianos al año. Ahora, él vende pan para subsistir y acusa al Estado por causarle un “daño integral a su vida”, a raíz de un proceso de narcotráfico que la Policía le inició por error. En esa fecha, el entonces director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Santiago Delgadillo, dio una conferencia de prensa y aseguró que en un “exitoso operativo”, los efectivos lograron secuestrar “113 kilos con 400 gramos de cocaína líquida”, los que estaban “hábilmente camuflados” en más de 100 botellas de “expectorante mucolítico Bromex”. “Este líquido vendría de la República del Perú para posteriormente ingresar hacia la República de Brasil”, dijo Delgadillo. Un día antes, Diez Luque fue aprehendido en Santa Cruz y trasladado a Cochabamba, donde se hizo el supuesto hallazgo de la sustancia por medio de un test que dio, por error, positivo a cocaína líquida. Él fue enviado con detención preventiva al penal de Sacaba en ese departamento y unos reos le mostraron el reporte que dio Delgadillo para los noticieros. “Antes de ese problema yo manejaba un BMW 380 y usaba zapatos de 300 dólares, hoy en día manejo un minibús KIA que no vale más de 5.000 dólares y vendo pan en los mercados”. Así resume Diez Luque la tragedia financiera que los operadores de justicia le causaron, al margen del “daño integral” que provocaron a su familia y las personas que dependían de él. Según el relato del empresario, un compatriota suyo, de profesión veterinario, y que vivía como inquilino suyo en Santa Cruz, le pidió que por medio de sus trabajadores -en su agencia de La Paz- le envíe por bus las botellas de un medicamento para animales que él comercializaba de forma regular. Así lo hizo Diez Luque, fue esa sustancia la que dio positivo a cocaína. Como la mercadería estaba a nombre del empresario, los efectivos de la Felcn organizaron un operativo y cuando Diez Luque se presentó a recoger las cajas fue detenido. Afirma que “ahí empezó la tortura”, psicológica, emocional y económica. Delgadillo no sólo dio su nombre completo al país, como un narco con nexos en Brasil, sino que advirtió de que la investigación seguía abierta a fin de dar con sus cómplices. Diez Luque aseguró que la hipótesis que dio el coronel ni siquiera era parte del cuaderno de investigaciones. “No sé de dónde salió ese informe tan particular, no está en el caso. Ni siquiera se confirmó que la sustancia era cocaína. Como dice en el informe del sobreseimiento (en favor del empresario) nunca hubo delito, pero ya me mataron civilmente. En realidad, yo hago cargo de todo esto al Estado, porque están a su cargo la Fiscalía, los jueces, el sistema penitenciario y la Policía”, afirmó Diez Luque, que en contacto con Página Siete. El empresario estuvo en el penal 17 días y pasó otro año y seis meses detenido en su propio domicilio. Según su cálculo, sólo en su defensa pagó más de 26.000 dólares, cifra que incluye la extorsión que sufrió en Régimen Penitenciario, donde le cobraron “por el lugar” donde durmió y “el aire” que respiró. Luego los funcionarios judiciales le pidieron que “engrase” el trámite, aunque sea inocente. El día de su aprehensión, su casa fue allanada en presencia de sus hijos y de su mujer, a los que sólo rogando pudo hacer que los resguarden dentro de su vehículo, para que no sean testigos de todos los abusos que los efectivos de la Felcn cometieron en su contra. Ahora pide justicia.



Resarcimiento justo Pago En agosto de 2020, al menos 26 personas, parte de la plataforma “Asociación de Víctimas Judiciales”, entregaron una carta en la que solicitan el pago de resarcimiento de daños, debido a los procesos políticos e ilegales de los que fueron víctimas y les costó su libertad, hechos que ahora serán denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).