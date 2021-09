Bolivia vende 90 productos a Brasil, Brasil a Bolivia 3.279





07/09/2021 - 07:50:03

El País.- Bolivia exporta al inmenso mercado de Brasil de 200 millones de personas 90 tipos de productos. Brasil ingresa por la vía legal al minúsculo mercado de Bolivia de 12 millones de personas 3.279 tipos de productos. Además, desde 2016 el saldo comercial es favorable al gigante brasilero salvo el año 2018. La relación, evidentemente, está mediatizada por el gas. En números redondos que ofrece el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en el 2021 hasta el mes de julio la brecha comercial ya es mayor que en todos los años anteriores: 172 millones de dólares favorables a Brasil. En total Bolivia ha exportado 731 millones de dólares y ha importado 904. Los expertos además señalan que el “grueso” de los exportado ya ha pasado, pues es el gas correspondiente a los meses de invierno, donde en algún momento Brasil se excede en sus nominaciones, por lo demás, se sujetará al mínimo pactado por contrato que es de 10 millones de metros cúbicos. La relación comercial está totalmente gasificada entre los dos países. De los 731 millones de dólares exportados por Bolivia hasta el mes de julio, solo 63 corresponden a otros productos, mientras que el resto es netamente gas. En 2020, año completo, Bolivia exportó a Brasil 1.095 millones de dólares, de los que solo 74 correspondieron a otros productos que no fueran gas; en 2019 fueron 1.524 millones de dólares con 71 que no fueran gas; en 2018 fueron 1.718 y solo 99 relacionados a otros productos que no fueran gas. De hecho, en 2018 se marcó casi un récord de exportación de otras mercaderías a Brasil con esos 99 millones de dólares. En 2017 fueron apenas 55; en 2016 fueron 65; en 2015 llegó a 45 y en 2014 a 69. El anterior récord se dio en 2013 con 102 millones de dólares en mercadería exportada desde Bolivia, pero en general ese mismo año se marcó el máximo de exportación de gas con 3.929 millones de dólares en gas. En 2012 fueron 3.565 y en 2011 fueron 2.898. En el podio de “años más rentables” está también 2008, con 2.850 millones de dólares. Regalías y más Hasta 2014, Tarija producía el 70 por ciento del gas del país, principalmente desde los campos de San Antonio y San Alberto, que abastecían el contrato con Brasil, y Margarita, que abastece todavía el contrato con Argentina. El contrato con Brasil se empezó a operar en 1999, con diferentes disposiciones, y básicamente permitía nominar hasta 30,5 millones de metros cúbicos diarios, con una exigencia mínima de compra de 24. SI se nominaba menos, Brasil debía pagar esa cantidad, y si Bolivia no lo abastecía, igualmente era multado. El contrato fue ajustado en varias ocasiones, como en 2006 cuando se logró que Brasil reconociera la calidad del gas exportado y sus licuables, liberando una sexta parte – que es con la que funciona la planta de urea -, e incluso que pagara una compensación por su no uso desde 2007 a 2014. La negociación para la extensión o renovación fue larga y compleja. Inicialmente Brasil tenía en marcha el proyecto Presal para su autoabastecimiento, pero el gas boliviano, ya con el ducto amortizado, resultaba más competitivo. Al llegar 2019 el ministro de entonces, Luis Alberto Sánchez, señaló que quedaban por entregar 1,7 trillones de pies cúbicos sobre el volumen pactado, por lo que el contrato quedaba prorrogado “de facto”, sin embargo, el Gobierno de Morales cayó y fue el de Áñez, con su ministro Víctor Hugo Zamora al frente de hidrocarburos (y, por ende, del directorio de YPFB), el que negoció los términos de la extensión. Zamora no solo consintió la rebaja de los volúmenes obligatorios de 24 a 10, lo que supone una drástica reducción de la renta petrolera como se percibe en las cuentas de 2020 y 2021, sino que también asumió el costo del transporte hasta la frontera, estimado en unos 50 millones de dólares anuales. Zamora se encuentra prófugo de la Justicia boliviana, aunque se da por hecho que está en Brasil. Zamora, así como otros analistas de su partido/gobierno, alegaron que no quedaba suficiente gas en el país ni había proyectos de exploración exitosos, por lo que concedieron la rebaja de la exportación obligatoria. Los números en términos de ingresos son elocuentes. Petrobras todavía mantiene intereses en Bolivia, tanto en San Antonio como en lo residual de San Alberto, y también en Astillero y San Telmo, cuyo gas se trataría en las mismas instalaciones. La sustitución de las importaciones, pendiente Los cinco productos más vendidos de Bolivia a Brasil en 2020 son: el gas, con 1.020 millones de dólares; Borato de Sodio, con 13 millones; Plata en bruto sin alear con 5,6 millones; ulexita calcinada con 5,5 millones de dólares y GLP con 5,1 millones de dólares. Los cinco productos más vendidos de Brasil a Bolivia son: Barras de hierro o acero sin alear con 78 millones; aviones de hasta 15.000 kilos con 47 millones; preparaciones compuestas para la elaboración de bebidas con 39 millones de dólares; pasta química de madera con 18,8 millones de dólares y diésel con 16,6 millones de dólares. Brasil vende 3.279 productos a Bolivia.