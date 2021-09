Guaidó a Maduro: Recuerda que tú eres el señalado en la Corte Penal y por quien ofrecen USD 15 millones de recompensa





06/09/2021 - 19:56:06

Infobae.- En medio de un nuevo proceso de diálogo que se está desarrollando en México entre el régimen chavista y la oposición, este domingo Nicolás Maduro volvió a insultar y amenazar a Juan Guaidó. Horas después, el presidente interino le respondió con dureza al dictador venezolano. “Recuerda que tú eres el que está señalado en la CPI [Corte Penal Internacional] y tiene 15 millones en recompensa. Ni te atreves a salir a la calle a escuchar a la gente”, advirtió el presidente de la Asamblea Nacional (AN) en sus redes sociales. Guaidó, quien es reconocido como presidente interino del país por más de medio centenar de países, respondió de esa manera a las fuertes -y descalificadoras- declaraciones que brindó Maduro en una entrevista al periodista afín al chavismo, Ernesto Villegas. “EEUU se buscó un pelele, un imbécil, entrenado, para que hiciera de títere y buscara lo que ellos buscaba, el derrocamiento del Gobierno, la destrucción de la revolución bolivariana, la colonización política de Venezuela”, afirmó el dictador, mientras se desarrollan los diálogos en México.



Nicolás Maduro volvió a amenazar a Juan Guaidó Así, cuando sus negociadores dicen estar buscando la paz, el dictador prometió, una vez más, encarcelar al líder opositor: “En México no habrá impunidad, ni en Marte...Puede ser que tarde, pero sueño con el día en que haya justicia y que todos estos bandidos, que Guaidó, pague ante las leyes venezolanas”. Y agregó: “Tiene que haber justicia severa porque es mucho el daño que ha hecho”. “Y yo (sueño) con que Venezuela sea libre y democrática. Veremos ese día. Por eso estamos en la calle luchando y buscando un acuerdo en México”, respondió el líder opositor. El dictador chavista, en tanto, aseguró que él siente que en México están negociando con Estados Unidos: “Porque esos políticos han respondido a las políticas estadounidenses siempre, en tiempos de Bush, de Obama, de Trump, y ahora de Biden”. Representantes de Maduro y la oposición iniciaron el viernes pasado una segunda ronda de diálogos en México, con la intermediación de Noruega y el acompañamiento de Rusia y Holanda, que se extenderá hasta el lunes. El diálogo de cara a las elecciones de gobernadores y alcaldes de noviembre próximo, comicios en los que participarán los principales partidos políticos opositores, rompiendo un boicot electoral de tres años. El principal negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, reportó el sábado avances en pro de “acuerdos parciales”. “Hasta ahora nada acordado”, dijo sin embargo a la agencia AFP una fuente de la oposición. Tras confirmar esta semana que competirá en las elecciones de noviembre, la oposición rompe así con tres años de boicot electoral y reafirma los acuerdos trazados el pasado 13 de agosto en un memorando de entendimiento durante la primera ronda de negociaciones en la capital mexicana. “Estamos en México buscando un Acuerdo de Salvación Nacional para atender la emergencia, lograr condiciones para elecciones libres y justas y el rescate de nuestra democracia”, escribió este sábado Guaidó en sus redes sociales. Por su parte, el líder de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, Gerardo Blyde, afirmó que el proceso es el resultado de la “lucha constante” del pueblo venezolano para restablecer la democracia y la libertad. “Venimos a trabajar, para buscar acuerdos que alivien la grave crisis humanitaria que sufre el pueblo de Venezuela, cuyo único responsable es el régimen, que ha impuesto un modelo generador de miseria”, aseguró Blyde durante un encuentro con medios de comunicación en la Ciudad de México. “Estos acuerdos buscan aliviar en alguna medida la crisis humanitaria, pero todos los venezolanos sabemos que no habrá solución permanente a nuestra profunda crisis económica mientras no haya democracia, lo que significa instituciones autónomas, respeto a los derechos humanos, regreso al orden constitucional, reglas claras de convivencia y que los venezolanos pueden elegir libremente su destino. Con ellos Venezuela se reinsertará en el concierto de naciones, recuperará la confianza y avanzará hacia una recuperación economía sostenible”, añadió. En el memorando común se plantearon siete puntos de discusión, entre los que destacan derechos políticos, garantías electorales y un cronograma para elecciones observables, temas prioritarios de la agenda opositora desde el viernes. El documento también incluye aspectos como un eventual levantamiento de sanciones, la convivencia política y social y mecanismos de seguimiento y verificación de acuerdos. El fin de las sanciones económicas internacionales, que le han cortado al gobierno vías de financiamiento, es una de las principales peticiones del chavismo.