Brasil concederá visados humanitarios a afganos





06/09/2021 - 18:11:19

Agencia Brasil.- Brasil concederá visados humanitarios a afganos, apátridas y personas afectadas por la situación de inestabilidad institucional grave o inminente o de violación grave de los derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario en Afganistán. Los ministros brasileños de Relaciones Exteriores, Carlos França, y de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres, firmaron el viernes (3) una ordenanza interministerial que regula la concesión de visados temporales y permisos de residencia para fines de acogida humanitaria. Según una nota conjunta de los ministerios, la medida se basa en los fundamentos humanitarios de la política migratoria brasileña, estipulados en una ley de 2017 que ofrece “mecanismo de protección, reafirmando el compromiso brasileño con el respeto a los derechos humanos y la solidaridad internacional”. La nota explica que el visado es una expectativa de entrada en el país y no implica la obligación de que el Estado brasileño se haga cargo de los gastos del viaje de los migrantes a Brasil. Las embajadas de Islamabad, Teherán, Moscú, Ankara, Doha y Abu Dhabi podrán tramitar las solicitudes de visado para la acogida humanitaria. Brasil no tiene embajada ni consulado en Afganistán. “Se prestará especial atención a las solicitudes de mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad y sus grupos familiares, incluida la situación particular de las magistradas afganas llevada al conocimiento del gobierno brasileño”, dice el comunicado.