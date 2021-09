Coronavirus: Chile comenzará a vacunar con Sinovac a los niños desde los 6 años





06/09/2021 - 13:43:07

Infobae.- Autoridades sanitarias de Chile autorizaron este lunes el uso de la vacuna Sinovac para menores desde los 6 años de edad. La decisión se tomó tras analizar los antecedentes de estudios clínicos en fase I y II realizados en China. La decisión se ha aprobado luego que la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) ingresara el jueves 26 de agosto la solicitud para que el Instituto de Salud Pública (ISP) zanjara este tema. Cinco expertos recomendaron al ISP la vacunación de emergencia para los niños mayores de 6 años. Mientras que dos solicitaron que sea desde los 12 años y un integrante exigió tener mayores antecedentes para adoptar una decisión. “Por todo esto, el Instituto de Salud Pública emitirá una resolución dando aprobación de ampliación de edad de la vacuna desde los 6 años en adelante (…) Así que está aprobada la vacuna Coronavac desde los 6 años de edad”, expresó el director del ISP, Heriberto García. La decisión de los expertos y del ISP se basó en parte de los análisis de estudios en fase I y II realizados en China a 600 niños. Con esta decisión se busca “entregar mayor protección a nuestros niños” porque “los niños están aumentando la cantidad de contagiados a propósito que son los que no están vacunados”. “De alguna manera los datos demuestran que los niños están aumentando la cantidad de contagiados a propósito que son los que no están vacunados. Dentro de ese grupo etario hay niños trasplantados, que necesitan la vacuna porque están inmunodeprimidos a propósito del uso de corticoides y otros medicamentos para su trasplante”, dijo García. Sobre la necesidad de ampliar la vacuna a más niños, García indicó que “es muy necesario ampliar este grupo etario” específicamente por el retorno a clases del estudiantado. “Hay razones de salud pública bastante potentes también y se presentaron hoy día en la evaluación, que tienen que ver con el retorno tranquilo, seguro y de confianza de volver al colegio y proteger a los profesores porque los niños sí son transmisores del virus”. En primera instancia se buscaba que esta vacunación de emergencia se ampliara hasta la edad de los 3 años de edad. Sin embargo, la falta de antecedentes en la aplicación del medicamento en los menores de 3 a 5 años de edad gatilló la decisión de empezar a vacunar desde los 6 años. A pesar de esta aprobación aún falta la resolución final del Ministerio de Salud (Minsal) de Chile, lo que podría suceder en las próximas horas. El Minsal y la vacunación a los menores La subsecretaria de salud, Paula Daza, adelantó que espera poder comenzar la vacunación de los menores entre 6 y 12 durante este mes de septiembre y que se realizará directamente en los colegios. La decisión de ampliar el rango etario para vacunar a los niños, niñas y adolescentes no es una sorpresa. En agosto el Ministerio de Salud (Minsal) de Chile ya había adelantado que la inoculación entre menores de 3 y 11 años de edad se haría realidad entre “septiembre u octubre”. El 6 de agosto pasado el Ministro de Salud Enrique Paris manifestó que “calculamos que, si los estudios avanzan rápido o tenemos buenos resultados rápido, podría ser en septiembre u octubre de este año comenzar con los niños entre 3 y 11 años”. Lo anterior se aseguró porque una investigación en Brasil estaba dando resultados positivos con la vacuna Coronavac para los menores. “Sabemos que el estudio de Butantán en Brasil ya presentó resultados, en cuanto a los laboratorios, hay tres (que están realizando estudios en población infantil): Moderna, Pfizer y Sinovac”, dijo Paris a principios de agosto. La aprobación del uso de la vacuna Coronavac para la inoculación de los niños desde los 12 años es un avance porque solo se usa la vacuna Pfizer-BioNTech para estas personas en Chile. Por esto es que la doctora Gema Pérez resaltó la seguridad de la vacuna Coronavac ante esta nueva etapa vacunatoria. “(Coronavac es) una vacuna bastante segura, eficaz, es lo más parecido a las vacunas de uso habitual, ya que es un virus inactivado y le permite al sistema inmune reconocerlo fácilmente y que instaure una respuesta inmune a este bicho”, dijo Pérez.