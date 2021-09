En Diputados descartan nacionalización de autos chutos: Presionar será un delito





06/09/2021 - 12:49:57

ABI.- El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, aclaró este lunes que no existe ningún proyecto de ley de nacionalización de autos indocumentados “chutos” para ser tratado en esta instancia legislativa.



“En la presidencia de la Cámara de Diputados no tengo absolutamente un proyecto de ley, ni un anteproyecto de ley que se nos haya presentado con relación a esto de la nacionalización de las movilidades”, indicó. Adelantó que tampoco se tiene prevista la consideración de una norma de estas características, por lo que una nacionalización de autos indocumentados está descartada.



“Es más, estamos indicando claramente que no va a haber nacionalización de movilidades, eso para nosotros está claro, si hay personas que más bien están queriendo presionar, seguramente van a cometer un delito, porque eso de incorporar autos indocumentados no está de acuerdo a las normativas que se tiene”, subrayó. En los últimos días representantes de los dueños de autos indocumentados, advirtieron con bloqueos y movilizaciones si hasta este lunes no se viabiliza una norma para legalizar sus motorizados.