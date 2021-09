Casa Blanca vuelve a comprometerse a sacar a los estadounidenses de Afganistán





06/09/2021 - 10:44:51

VOA.- Un alto funcionario de la Casa Blanca prometió el domingo que Estados Unidos encontraría la manera de evacuar a los estadounidenses restantes de Afganistán si querían irse, pero un legislador republicano clave de asuntos exteriores dijo que los insurgentes talibanes están bloqueando la salida desde el aeropuerto de Kabul. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, dijo al programa State of the Union de CNN que los funcionarios estadounidenses creen que "alrededor de 100" estadounidenses permanecen en Afganistán casi una semana desde que el Ejército estadounidense retiró sus últimas tropas del país después de una guerra de casi dos décadas contra los terroristas de al-Qaida y los talibanes. "Vamos a encontrar formas de sacarlos si quieren irse", dijo Klain, probablemente a través de la reanudación de los vuelos a Qatar. Además, dijo que Estados Unidos continuará tratando de ayudar a los afganos que ayudaron a las tropas estadounidenses a lo largo de los años a escapar del país y del gobierno de los talibanes. Pero un legislador clave de la oposición, el congresista Michael McCaul, principal republicano en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo al programa Fox News Sunday que, basándose en informes de inteligencia estadounidenses, cree que "cientos de estadounidenses" se quedaron atrás cuando los últimos vuelos militares estadounidenses salieron de Kabul el lunes pasado. Dijo que ningún ciudadano estadounidense ha salido de Afganistán desde entonces. "Los talibanes han estado haciendo demandas, no permitiendo que los aviones salgan", dijo McCaul. Funcionarios en Afganistán dijeron que se había bloqueado la salida de al menos cuatro aviones en el aeropuerto de Mazar-e-Sharif que fueron fletados para evacuar a varios cientos de personas. Un funcionario afgano dijo que los posibles pasajeros eran afganos, muchos de los cuales no tenían pasaportes ni visas, mientras que McCaul dijo que el grupo incluía estadounidenses y que seis aviones se habían estancado. Dijo que los talibanes "quieren algo a cambio", el pleno reconocimiento de Estados Unidos de su control sobre el gobierno afgano. "Este no es un talibán nuevo y mejorado", dijo McCaul, en comparación con la conducta del grupo en 2001 cuando Estados Unidos lo derrocó en una invasión dirigida a los terroristas de al-Qaida acogidos por los talibanes mientras planeaban los ataques del 11 de septiembre contra Estados Unidos que mataron casi 3.000 personas. Dijo que algunos intérpretes afganos que ayudaron a las tropas estadounidenses a lo largo de los años y que buscan salir de su tierra natal han sido obligados a regresar del aeropuerto de Kabul y obligados a regresar a sus hogares para ver cómo sus familiares han sido ejecutados, incluidos algunos decapitados, antes los propios intérpretes son asesinados. McCaul no proporcionó su fuente para esta información ni dijo cuántos habían sido asesinados por los talibanes. “Siempre he dicho que [el presidente Joe Biden] tiene las manos manchadas de sangre”, dijo McCaul. Después de que Estados Unidos retiró sus últimas tropas de Afganistán la semana pasada, Biden defendió enérgicamente su retirada al sacar al 98% de los estadounidenses del país como un "éxito extraordinario". Biden ha dicho a menudo que no continuaría la presencia estadounidense en Afganistán como una "guerra eterna". Las encuestas nacionales en Estados Unidos muestran que los estadounidenses apoyan la decisión de Biden de abandonar el país, pero no el final caótico de las operaciones allí. En los últimos días de la presencia estadounidense, 13 soldados estadounidenses murieron en un ataque suicida con bomba en el aeropuerto que afirmó el Estado Islámico Khorasan, una rama afgana del grupo terrorista.