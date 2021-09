Gobierno admite rebaja de gas en 1MMmcd a las termoeléctricas





06/09/2021 - 07:50:54

Página Siete.- El Gobierno admitió la reducción del gas que se destina a las termoeléctricas en el mercado interno en un millón de metros cúbicos por día (MMmcd), para alentar energías renovables y mejorar los ingresos de exportación del energético. Un experto señala que el problema es el descenso de producción de gas desde 2015. El ministro de Hidrocarburos , Franklin Molina, en una entrevista con la red de medios estatales, informó que una de las medidas importantes asumidas por el actual Gobierno fue lograr la disminución del consumo de gas natural en las plantas termoeléctricas en 1 MMmcd. Esto significa, dijo, desde todo punto de vista, un logro que responde a la nueva política de diversificación de la matriz energética hacia la generación de energía con fuentes renovables, la optimización del uso del gas en el mercado interno y la “valorización del precio de nuestro gas en el mercado externo”. “Es perfectamente entendible una reducción del volumen de gas a mercado interno cuando entran energías renovables. Esta gestión garantizamos el suministro y establecer mecanismos para dar valor agregado al gas. Este 1 MMmcd de disminución de consumo de gas tiene efecto porque sirve para valorizar mejor el precio del gas a nivel internacional”, precisó. Según la autoridad se necesita avanzar en la diversificación energética, reducir la presión sobre combustibles fósiles e impulsar los proyectos de energía eólica, fotovoltaica, de biomasa e hidroeléctrica. Explicó que en diciembre de 2020 se hizo una planificación con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENDE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para evaluar cómo será el consumo este año y hacia dónde se van a dirigir los excedentes de energía y gas. La semana pasada El Deber difundió, con base en cartas e informes, que el Ministerio de Hidrocarburos solicitó a ENDE que reduzca la demanda para las termoeléctricas en al menos 1 MMmcd para cumplir con los contratos de exportación y evitar multas, pero por el contrario el consumo se habría elevado en 0,84 MMmcd hasta el 13 de julio. Anoche, en una entrevista con Radar Energético, Oswaldo Irusta, analista en energía eléctrica, explicó que la capacidad de producción de energía o capacidad instalada en el país es de 3.319 MW y la demanda máxima en 2020 llegó a 1.566 MW. Esta capacidad en un 73% proviene de termoeléctricas en un 23% hidroeléctrica, un 3% energía solar y 1% energía eólica. Hugo del Granado, analista del sector hidrocarburos, manifestó que el balance no ha sufrido modificaciones y aún se depende de las termoeléctricas en un mayor porcentaje. Hay proyectos de generación fotovoltaica, energía solar, pero muy pequeños y las nuevas plantas de generación hidroeléctrica aún están en construcción, aclaró. Los más próximos que podrían ingresar en operación son Ivirizu y Miguillas, pero el resto aún está en ejecución. “Cuando se habla de reducción de 1 MMmcd, eso se neutraliza hoy cuando vuelva a operar la planta de amoniaco y úrea que va a consumir 1,4 MMmcd. Ahí no hay ahorro, lo que supuestamente dejarán de consumir las termoeléctricas se irá ahí, es decir que el balance de producción y demanda de gas seguirá en la misma situación”, puntualizó. Por eso dijo que la única opción es aumentar la producción de gas o reducir la exportación, porque si sigue en crecimiento el consumo interno y no se toca el mercado externo, habrá un déficit de abastecimiento. El Ministro de Hidrocarburos aseguró que la producción de gas luego de caer a 43 MMmcd el año pasado, este año subió a 47 MMmcd y que el consumo del mercado interno está en 11 MMmcd. Explicó que este año se invertirán 400 millones de dólares para garantizar la sostenibilidad del ciclo de reservas, producción, comercialización de gas natural y productos derivados que permitan mantener la soberanía y seguridad energética y capitalizar las oportunidades de exportación del energético. La producción de gas en 2014 era de 61,13 MMmcd. Adendas y daño Perjuicio El ministro Franklin Molina indicó que la 8va adenda suscrita entre YPFB y Petrobras provocó un daño económico al Estado de alrededor de $us 70 millones por año.



Impacto La autoridad también señaló que el gobierno anterior aceptó la invocación de fuerza mayor, interpuesta por Petrobras, para disminuir los volúmenes de venta de gas natural al mínimo contractual, provocando una pérdida de ingresos para el Estado durante casi cinco meses.



Aumento Aseguró que se está cumpliendo con los contratos de exportación y la provisión de combustibles al mercado interno está garantizada.