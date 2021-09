Gobierno desconoce demanda de la marcha indígena y pide sumarse a plan de trabajo que se tiene con pueblos del Beni





05/09/2021 - 19:31:16

ABI.- El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, invitó a dirigentes que lideran la marcha indígena que va rumbo a Santa Cruz, a presentar su pliego petitorio, sentarse en la mesa del diálogo y sumarse a la agenda de trabajo que el Gobierno y pueblos indígenas del Beni fijaron para tratar temas relacionados al desarrollo regional, tierra, territorio y procesos autonómicos. “Esta marcha indígena partió el 25 de agosto desde Trinidad, Beni; cuando hay marchas o anuncios de movilización es porque hay medidas no atendidas por las autoridades, pero éste no es el caso (…). No conocemos cuál es su pliego petitorio, quiénes son sus dirigentes o autoridades que impulsan la movilización, nosotros queremos conocer la demanda”, dijo la autoridad en el programa Las 7 en el 7 de Bolivia TV. Al no conocer estos aspectos, dijo Ruiz, pareciera que la marcha tuviera fines políticos y no la reivindicación de los pueblos indígenas, por lo que invitó a los marchistas a sumarse a las demandas y mesas de trabajo que se conformó con las cinco representaciones indígenas del Beni. “Vamos a generar un encuentro los días 16 y 17 de septiembre con los pueblos indígenas para escuchar y generar un plan de trabajo conjunto. Nosotros buscamos profundizar su desarrollo, tierra, territorio y los procesos autonómicos; son agendas programadas y por eso pedimos a los movilizados sumarse a este encuentro”, apuntó el viceministro de Autonomías. Por otra parte, Carlos Fabricano, dirigente de la Subcentral Beni, denunció a Bolivia Tv que los dirigentes que encabezan la marcha no representan a los pueblos indígenas de ese departamento y que solo buscan intereses personales. “Esos supuestos dirigentes, como Marcial Fabricano, el señor Abdón, Adolfo Chávez destrozaron al Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure), el Gobierno no puede dialogar con ellos porque no representan al sector”, dijo. Acotó que como dirigencia tienen reconocimiento por las organizaciones de pueblos indígenas y una agenda de trabajo con el Gobierno para el desarrollo regional. “Esta marcha tiene fines políticos y esas personas son pagadas por la derecha y busca desprestigiar al Gobierno”, aseveró el dirigente. Acotó que, como Subcentral Sécure, Central Tipnis y Cono Sur analizarán esta situación, ya que no tienen presentación en la marcha. Sobre ello, Ruiz indicó que como Gobierno nacional se tiene buenas relaciones con los pueblos indígenas y mesas de trabajo fijadas para atender sus demandas. “Por eso invitamos al sector movilizado a sumarse a este trabajo; no conocemos su pliego petitorio ni su dirigencia”, reiteró.