Materno infantil: Fiscalía emite acusación contra Adrián Oliva





05/09/2021 - 11:16:12

El País.- El Ministerio Público emitió esta semana la acusación formal en contra del ex gobernador Adrián Oliva Alcázar, en el caso denominado materno infantil, por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes e incumplimiento a acciones de defensa mediante un amparo constitucional. Se espera que el juzgado que lleve la causa fije la fecha de juicio oral. Este proceso surgió a raíz de que la empresa constructora Combolat, a cargo de la supervisión de la construcción del hospital Materno Infantil en 2016, denunció que el ex ejecutivo departamental se habría rehusado a cumplir la sentencia constitucional que obligaba a la entidad a retirar la publicación del Sicoes donde aún figuraba como empresa responsable, aún luego de habérsele resuelto el contrato. Esto habría significado un perjuicio para dicha empresa, que no pudo postular a otras obras. "La empresa tenía que hacer la supervisión del Materno Infantil y se le resolvió el contrato sin respetar los procedimientos administrativos. La Gobernación ordenó que al momento de resolver este contrato, se mantenga la publicación en el Sicoes, lo que le impidió (a la empresa) por nueve meses participar de una convocatoria pública", dijo el abogado de Combolat, Gilbert Muñoz Ortiz. Luego de que la empresa inició un proceso contra Oliva en 2016, se presentó un amparo constitucional cuyo fallo les favorecía ordenando a la Gobernación a retirar el registro de la empresa, lo que no se habría cumplido. Es así que se procedió por la vía penal mediante una denuncia por los delitos mencionados, hasta que el 12 de septiembre de 2017 el Ministerio Público emitió la imputación formal. Muñoz indicó que en pasados días recibieron la notificación formal y que ahora dependerá del juzgado que corresponda fijar la fecha de instalación del juicio oral en contra de la ex autoridad. "Prácticamente por nueve meses no cumplió una sentencia constitucional y perjudicó a una empresa legalmente constituida. Los jueces que dictaron la sentencia lo conminaron a cumplirla y no lo hizo (…) La Fiscalía ha concluido la investigación y ha presentado la acusación formal; por su parte la empresa afectada ha presentado su acusación particular. Estamos a la espera de señalamiento", agregó. A fines de febrero, cuando la justicia lo convocó a presentarse Oliva aseguró que se presentará las veces que sea necesario. Para conocer su postura sobre la acusación formal, El País intentó contactar al ex gobernador, sin obtener ninguna respuesta a llamadas y mensajes.