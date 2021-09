La sequía azota Chuquisaca; seis municipios declarados como zona de desastre





05/09/2021 - 11:14:38

Correo del Sur.- Algo tan cotidiano como abrir un grifo y que salga agua para poder beber cuando tenemos sed o queremos lavarnos las manos o la cara es casi imposible en esta temporada para los habitantes de varias comunidades del departamento de Chuquisaca, que sufren las consecuencias de la escasez de agua. Hasta este domingo, seis municipios de Chuquisaca se declararon en zona de desastre natural por la sequía. Y se prevé que la semana entrante sean más, debido a que las regiones del Chaco recién están preparando su documentación para hacerlo. Si la situación no mejora en los próximos días, la Gobernación podría seguir el mismo camino, según adelantó su secretario general, Maguiver Rosales. Entretanto, los seis municipios que se declararon en zona de desastre natural ya agotaron sus recursos económicos asignados para atender este tipo de emergencias. A decir del jefe de Prevención y Atención de Riegos de la Gobernación, Lidio Chavarría, el problema es crítico allí porque tienen varias comunidades afectadas y día que pasa se van sumando más. TRES MUNICIPIOS Por ejemplo en Mojocoya, al menos siete comunidades carecen de agua desde junio. La Alcaldía se ha visto obligada a realizar esfuerzos para garantizar la dotación en cisternas, bajo cronograma, cada tres días por lo menos a las unidades educativas. “La situación es realmente preocupante. En las escuelas no hay agua, los niños no tienen de dónde tomar por lo menos un vaso. Por eso nos estamos dando los modos para llevar en cisternas, pero no es suficiente”, expresa a CORREO DEL SUR el alcalde de ese municipio, José Cardozo. Asimismo, asegura que este municipio es la primera vez en la historia que vive una situación extrema como la actual.