Defensa de dos militares pide que Camacho sea citado y aclare con nombres sus dichos en video filtrado





05/09/2021 - 09:59:49

Erbol.- El abogado Eusebio Vera, que defiende al almirante Palmiro Jarjury y al general Gonzalo Terceros en el caso denominado “golpe de Estado”, insistió en que la Fiscalía convoque a declarar a Luis Fernando Camacho para aclare quiénes fueron los militares con los cuales, supuestamente, su padre “cerró” durante conflictos de 2019. A tiempo de sostener la inocencia de sus defendidos, Vera explicó que la Fiscalía fundamenta su imputación en el video filtrado en que se escucha a Camacho decir que su padre había “cerrado” con militares y la Policía para que no salgan en contra de los movimientos que realizaría cuando exigía la renuncia de Evo Morales. “Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López (…) La Policía de la misma manera, fue mi padre”, se escucha a Camacho en ese video. El abogado Vera señaló que, como ese aspecto está mencionado en la imputación para sustentar el tipo penal de conspiración, la Fiscalía debe citar a Camacho y éste debe aclarar a qué militares se refería. “Tiene que decir (Camacho) con quiénes habló, con qué servidores públicos de las Fuerzas Armadas conversó y, supuestamente, conforme a la resolución de imputación formal, habría cerrado con policías y militares, y en este caso en específico tiene que señalar con nombre y apellido con qué militares cerró. Eso es lo que tiene que tiene que venir a declarar, decir su verdad y el Ministerio Público tiene la obligación de convocar a Luis Fernando Camacho con esos efectos”, manifestó el abogado Vera en entrevista con ERBOL. Los exjefes militares Jarjury y Terceros, están con detención preventiva, acusados de terrorismo, sedición y conspiración. En un memorial que ya presentaron ante la Fiscalía, los dos militares negaron los cargos en su contra y señalaron que obedecieron las órdenes de sus superiores Williams Kaliman e incluso de Evo Morales, cuya última instrucción –según su narración- habría sido el 4 de noviembre de 2019 para que las Fuerzas Armadas se queden a resguardar sus instalaciones y no salgan a infundir temor en la población. Ambos exjefes militares también sostuvieron que la sugerencia de renuncia de Evo Morales fue ordenada por Kaliman. Señalaron además que la misma no influyó en Morales porque antes ya tenía decidido renunciar a la presidencia.