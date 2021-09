Lima a Mesa: Vocifera mentiras, aplicó una errada nacionalización en el caso Quiborax





05/09/2021 - 09:53:14

La Razón.- El ministro de Justicia, Iván Lima, respondió al jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y le dijo que “vocifera mentiras” por su errada “nacionalización” en el caso Quiborax, tras la protesta del expresidente por un posible juicio de responsabilidades en su contra. “Canalla es quien vocifera mentiras y no se excusa cuando se equivoca. Su errada ‘nacionalización’ en el caso Quiborax causó daño económico al país y para quedar impune, miente y acusa al presidente @LuchoXBolivia. Mesa debe retractarse y disculparse si le queda algo de decencia” (sic), escribió Lima en Twitter. El miércoles, la Comisión Mixta de Justicia del Legislativo avaló el informe de la proposición acusatoria contra Mesa, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la reversión de las concesiones en el salar de Uyuni a la chilena Quiborax, lo que derivó en un laudo arbitral y el pago de una indemnización de $us 42,6 millones. Ello provocó una furibunda reacción del expresidente (2003-2005) en su cuenta de Twitter. “Una de las peores infamias del MAS, protagonizada por ministros que arrodillaron al país ante una empresa chilena y la premiaron con 42 millones por explotar ilegalmente el Salar, se usa de nuevo para reactivar un juicio y doblegar mi conciencia. ¡Canallas!, se equivocan de nuevo” (sic). El informe de la comisión legislativa fue enviado al presidente de la Asamblea Legislativa para que sea debatido en cuanto a la confirmación o no de un juicio de responsabilidades. El de Mesa es uno de los 20 casos que están en la agenda legislativa. La Comisión Mixta de Justicia analizará ahora las cuatro proposiciones acusatorias contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez.