Talibanes recrudecen ofensiva contra Panshir, la provincia afgana rebelde





04/09/2021 - 21:01:09

DW.- Los talibanes recrudecieron este sábado la ofensiva en Panshir, la única provincia de las 34 de Afganistán que no ha caído en su totalidad en su poder, y lograron tomar el control de cuatro de los ocho distritos de la región. Apenas 24 horas antes, los talibanes habían asegurado que tenían el control total de esa provincia, e incluso celebraron haciendo disparos al aire en Kabul, causando con ello dos decesos y dejando una veintena de heridos. Los islamistas radicales informaron que en las últimas 24 horas "varios comandantes (y) decenas de milicianos y soldados" murieron y "un gran número de sus puestos de control y bases han sido capturados por nuestros muyahidines". Supuestamente, las fuerzas de los talibanes avanzan hacia el centro de Panshir, donde "ya han empezado a rendirse” los miembros del Frente Nacional de Resistencia (FNR), compuesto por antitalibanes y miembros del antiguo Ejército afgano. Un miembro de la resistencia en Panshir, una región que no cayó ante la ofensiva soviética ni tampoco durante el primer gobierno talibán (1996-2001), dijo a la agencia EFE que la situación en el valle es difícil, pero insistió en que seguirán luchando. "Miles de talibanes se precipitaron sobre la provincia desde todas direcciones, desde todas las provincias vecinas, y las fuerzas de la resistencia están bajo una presión sin precedentes", sostuvo. Reabierto el aeropuerto Los talibanes cortaron los servicios de telefonía e internet en Panshir, dificultando las comunicaciones de la resistencia. Desde el lunes se han repetido los combates, luego de que las conversaciones para la formación de un gobierno de unidad fracasaran. "Esperamos que los civiles en el área (Panshir) sean tratados en base a las leyes humanitarias y que no resulten heridos en los combates", dijo el exministro de Relaciones Exteriores afgano, Haneef Atmar. Las fuerzas de este último bastión están dirigidas por el exvicepresidente afgano, Amrullah Saleh, autoproclamado nuevo presidente de Afganistán tras la huida del país durante la toma de Kabul del exmandatario, Ashraf Ghani, y Ahmad Massoud, hijo del difunto comandante afgano Ahmad Shah Massoud, "el león del Panshir", una leyenda por haber hecho frente a los soviéticos y a los talibanes. En tanto, el aeropuerto de Kabul retomó este sábado los vuelos nacionales, dijo Bilal Karimi, portavoz de los talibanes. El funcionario aseguró que los dos primeros vuelos despegaron de la losa del recinto, pero enfatizó que "queda mucho trabajo técnico por completar para que el aeropuerto esté completamente operativo para todos los vuelos nacionales e internacionales”.