Brasil suspendió el uso de 12 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 Coronavac





04/09/2021 - 20:57:20

Infobae.- La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) de Brasil suspendió este sábado la distribución de 25 lotes con 12,1 millones de dosis de la vacuna anticovid Coronavac, por haber sido envasadas en una planta en el país asiático no aprobada por el organismo brasileño de control. En un comunicado, la Anvisa anunció la “interdicción cautelar” de los lotes y la “prohibición de distribución” de los mismos, después de que el Instituto Butantan, adscrito al Gobierno del estado de San Pablo y responsable por la importación y fabricación local de la vacuna, notificó la procedencia de los inmunizantes. “La unidad fabril responsable por el envase no fue inspeccionada y no fue aprobada por la Anvisa cuando otorgó la autorización para el uso en carácter de emergencia de la referida vacuna” del laboratorio chino Sinovac, detalló el órgano regulador. Otros 17 lotes envasados en la misma planta, con 9 millones de dosis, están “en tramitación de envío y liberación para Brasil”, completó la Anvisa. La decisión, publicada en el Diario Oficial de la Unión, fue tomada “con la intuición de mitigar un posible riesgo sanitario” y evitar “exponer a la población a un posible riesgo inminente” con un producto envasado en una planta en China que no pasó por inspección por parte del ente regulador brasileño. El Instituto Butantan presentó un recurso de apelación para, por lo menos, liberar el uso en carácter de emergencia de las 12,1 millones de dosis que llegaron a Brasil. La vacuna Coronavac, del laboratorio Sinovac, producida en China y en Brasil, a través del Instituto Butantan, fue la primera que comenzó a aplicarse en Brasil en la campaña de vacunación que comenzó el 17 de enero. El inmunizante, sin embargo, solo tiene una aprobación para uso en carácter de emergencia, diferente del definitivo otorgado para las del consorcio estadounidense-alemán Pfizer-BioNTech y del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y la universidad británica de Oxford, producida en India y en el estatal Fiocruz. AstraZeneca responde por el 44,8 % de la inmunización en Brasil, seguida por la Coronavac (33,8 %), Pfizer-BioNTech (19 %) y la belga de dosis única Janssen (2,3 %). Brasil, uno de los tres países más castigados por la pandemia en números absolutos junto a Estados Unidos e India, acumula casi 21 millones de casos confirmados y cerca de 583.000 muertes asociadas a la covid-19. En términos de vacunación, en el país de 213 millones de habitantes se han suministrado 199,1 millones de dosis, con 65,6 millones en segunda o en aplicación única. Así, el 30,7 % de la población brasileña tiene el ciclo de inmunización completa.