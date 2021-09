El TSE afirma que la presidencia de Jeanine Añez no requería certificación





04/09/2021 - 19:54:06

El Deber.- La certificación que solicitó la Fiscalía al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el ejercicio de la presidencia de Jeanine Áñez no corresponde porque el Órgano Electoral no acredita las presidencias interinas, dijo hoy la vocal del máximo tribunal electoral, del país Dina Chuquimia, quien añadió que la semana que viene la respuesta será enviada al Ministerio Público. “No nos correspondía designar al Tribunal Supremo Electoral la entrega de una credencial como presidenta del Estado a Jeanine Áñez, porque ella ha sido elegida senadora por el departamento del Beni y en su calidad de senadora, en 2019 ha asumido como Presidenta del Estado Plurinacional”, dijo la vocal electoral en entrevista a radio Cepra. El 25 de agosto, la Fiscalía envió una notificación al ente electoral para que certifique si Jeanine Áñez fue designada o nombrada como Presidenta del Estado y daba un plazo de 48 horas a los vocales. Dina Chuquimia, dijo que ese fue el comunicado público de los fiscales, pero que en realidad recién llegó ese documento a conocimiento del TSE. Chuquimia recordó que el 20 de julio de este año, falleció el Alcalde electo del municipio de San Javier, Daniel Áñez Carballo, y el Concejo Municipal de esa población sesionó para elegir a un alcalde interino y fue uno de los concejales el que asumió el mando de esa Alcaldía, en ese caso, tampoco habrá una credencial para el nuevo burgomaestre porque no corresponde, graficó la vocal. El otro ejemplo que lanzó fue el de Eduardo Rodríguez Veltzé quien en 2005 fue elegido como presidente de la República para convocar a elecciones generales, recordó que el exmandatario, ni siquiera era autoridad electa, sino era presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, en ese caso tampoco se otorgó la credencial de Presidente, porque no correspondía, como en este caso tampoco correspondía que se asigne una credencial a Jeanine Áñez. Explicó que la legalidad de su nombramiento es un tema que está en estrados judiciales y debe ser esa instancia la que defina la legalidad, porque el TSE cumplió con entregar la credencial de senadora del Estado cuando fue electa en 2015.