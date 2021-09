Gobierno garantiza Bs 3.923 millones para la devolución total o parcial de aportes a las AFP





04/09/2021 - 16:11:55

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, garantizó este sábado Bs 3.923 millones para la devolución total o parcial de aportes a las AFP y descalificó versiones de algunos “opinadores” que buscan desprestigiar la imagen del Gobierno desinformando a la población respecto a esta política económica. “Queremos aclarar algunos comentarios que surgieron con respecto a la devolución de aportes de las AFP y consejos errados que han estado vertiendo algunos opinadores. Nosotros contamos con los recursos necesarios para hacer la devolución, es por eso que se ha hecho un trabajo (bastante) meticuloso para establecer quiénes serán los beneficiarios”, dijo la autoridad en conferencia de prensa. En esa línea, dijo que en la actualidad (a enero de 2021) se tiene una población asegurada en el sistema integral de pensiones de 2.434.561 personas, de las cuales 164.977 reciben su renta de jubilación. “A la fecha, hay 728.578 personas activas en fuentes laborales y que hacen sus aportes a las AFP y 39.094 que fueron retiradas o despedidas de sus fuentes de trabajo en 2020 (…). En total, hay 1.474.376 asegurados que se beneficiarán de esta devolución”, apuntó la viceministra. Con respecto a las fuentes de financiamiento, la autoridad señaló que se tiene una disponibilidad acumulada de Bs 2.387.293 millones (recursos que no han sido invertiros por las AFP), además de Bs 553.351 millones que las AFP han invertido y los tienen en la cartera de disponibilidad y Bs 982 millones que se tienen por concepto de recaudaciones actuales. “En total, estamos hablando de un financiamiento para la devolución de aportes de las AFP de 3.923 millones de bolivianos”, resaltó Espinoza. Destacó que este presupuesto no solo garantizará la devolución total o parcial de los aportes de las AFP, sino que también garantizará el pago de las actuales prestaciones, es decir el pago a las personas que reciben jubilación. “Las AFP cuentan con los recursos necesarios para realizar la devolución de aportes, y lo que comentan algunos opinadores tiene el único objetivo de dañar la imagen del Gobierno confundiendo a la población”, aseveró la autoridad. La Ley de Devolución Parcial o Total de Aportes de las AFP, sancionada en agosto por la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene por objeto establecer de manera excepcional y por única vez la devolución de aportes de las cuentas personales previsionales del Sistema Integral de Pensiones de los asegurados para cubrir sus necesidades emergentes de la pandemia COVID-19. La norma contempla nueve artículos y una disposición final, y señala en su artículo segundo, tres formas de acceder a este beneficio. a) Devolución parcial de hasta el 15% de su saldo acumulado, para aquellos que tengan en su cuenta personal previsional un monto menor o igual a Bs. 100.000, independientemente de su edad. b) Devolución parcial de hasta Bs 15.000 de su saldo acumulado para aquellos que tengan en su cuenta personal previsional un monto mayor a Bs 100.000, independientemente de su edad. c) Devolución total del 100% de su saldo acumulado para aquellos que tengan en su cuenta personal previsional un monto menor o igual a Bs 10.000 y cuenten con la edad de 50 o más años. La devolución parcial o total de los aportes se hará en un solo desembolso, previa solicitud del asegurado ante la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) en la cual se encuentre registrado.