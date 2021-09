Afganistán enfrenta una crisis de desplazamientos internos





04/09/2021 - 10:32:12

VOA.- La agencia de la ONU para los refugiados advierte que millones de afganos desplazados por el conflicto dentro de su país están al borde de una catástrofe humanitaria y necesitan ayuda internacional para sobrevivir. Se estima que 3,5 millones de afganos se han visto desarraigados por el conflicto y la inseguridad, incluidos más de medio millón de personas desplazadas este año. Las mujeres y los niños representan la mayoría de los desplazados internos. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha pronosticado que unos 500.000 afganos probablemente huirán a los países vecinos para intentar buscar asilo. Sin embargo, los observadores de la ONU en los puntos fronterizos de Pakistán e Irán informan que, hasta ahora, no se ha materializado una afluencia de refugiados a gran escala. Hablando a través de una transmisión en video desde la capital de Pakistán, Islamabad, el portavoz de ACNUR, Babar Baloch, dijo que su agencia está tratando de analizar por qué viene tan poca gente. “Puede haber muchas, muchas razones pero la realidad es que la crisis de desplazamiento está dentro de Afganistán. Lo que hemos visto, donde ha estado la crisis, ha sido una crisis de desplazamiento interno y por eso seguimos repitiendo que no permitamos se convierta en una catástrofe humanitaria, por lo que podemos apoyar a los afganos dentro de su país con lo que necesitan ”, dijo. Baloch dijo que la frontera entre Pakistán y Afganistán permanece abierta a la actividad comercial entre los dos países. Pero insistió en que un número limitado de afganos cruzan todos los días a pie. Ese flujo, dijo, está muy regulado y administrado en la frontera, y explicó que las personas que tienen pasaportes, visas u otros documentos válidos pueden ingresar. Baloch apuntó que un número cada vez mayor de afganos que han llegado a Pakistán le han dicho a sus colegas las razones por las que han venido. “Es la inseguridad y su intención de buscar asilo una vez que estén aquí. Pero el movimiento, el movimiento de ida y vuelta es muy heterogéneo. Mucho comercio va, actividades comerciales, mucha gente viene en términos de tratar de buscar atención médica de este lado”, explicó. Baloch dijo que es crucial que Afganistán no se convierta en una crisis olvidada, y agregó que ACNUR está pidiendo al mundo que no desvíe su atención del pueblo afgano. También indicó que se necesita apoyo internacional para evitar que el pueblo afgano se vaya de casa. Hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que no permitiera que la crisis de los desplazamientos internos en Afganistán se convirtiera en una catástrofe humanitaria.