Gobierno alerta circulación de Midazolam falsificado, indican que su uso es mortal





04/09/2021 - 08:18:31

Página Siete.- El Gobierno emitió una alerta sobre la circulación de Midazolam falsificado en el país. Este medicamento se usa para sedar a pacientes de terapia intensiva y cirugías. Especialistas advierten que el uso de este producto falsificado podría causar la muerte de una persona; por eso sugieren la compra de este fármaco sólo en lugares autorizados. A través de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), el Ministerio de Salud emitió esta semana la alerta sobre medicamentos ilícitos 021/2021. En este comunicado -al que tuvo acceso Página Siete-, el Gobierno nacional informa a la población que recibió “una notificación por parte de la empresa Quimfa SA sobre la detección en el mercado nacional de la circulación del producto farmacéutico Sedancor-Midazolan 15 mg/3ml falsificado”. El número de lote de este producto farmacéutico falsificado es de 204490 e ingresó al territorio nacional por contrabando “desde Paraguay”, se lee en el comunicado oficial. El informe indica que este producto falsificado puede contener componentes que representan un peligro y podrían atentar contra la vida de las personas. De acuerdo con el presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Joel Gutiérrez, según los miembros de esta institución, “efectivamente se ha identificado este producto falsificado en Cochabamba”. Con una postura similar, Patricio Gutiérrez, miembro de la Comisión Científica de la Sbmcti; y Alejandro Enríquez, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Clínicas -que forma parte del Complejo Hospitalario de Miraflores, advirtieron que el uso de este fármaco falsificado “es sumamente grave”, ya que pone en riesgo la vida de las personas. ¿Qué es el Midazolam? Los profesionales explicaron que es un producto que se utiliza para hacer dormir a las personas. “Lo usan para cirugías y terapia intensiva”, agregó Gutiérrez. El especialista explicó que para una cirugía se usa una ampolla y para los pacientes que ingresan a terapia intensiva se aplican al menos 10. Pero, en el caso de enfermos críticos de covid, se usan por persona entre 30 y 40 ampollas por día. Y por esa razón, en los picos más altos de la pandemia del coronavirus, se registró una escasez de este fármaco en los hospitales públicos y de la seguridad social. Los médicos se vieron en la necesidad de recetar este medicamento y las familias tuvieron que peregrinar para conseguir este producto. Según los profesionales, el Ministerio de Salud se encarga de dotar de este fármaco a los establecimientos de salud. En los picos de la pandemia, la gente se vio obligada a recurrir a las redes sociales para adquirir el producto. “No había ese fármaco y tampoco otros sedantes”, explicó Gutiérrez. Enríquez aclaró además que muchos hospitales privados no cuentan con el producto y por eso, los familiares de pacientes críticos adquieren Midazolam de donde pueden. Complicaciones ¿Qué puede ocasionar en una persona la aplicación de Midazolam falsificado? Gutiérrez indicó que si el medicamento es de contrabando no se sabe de qué calidad es, por eso es de mucho riesgo su uso. Dijo que se podría colocar más de lo necesario al paciente y el efecto colateral es que baja la presión, por lo que necesitará otros medicamentos adicionales para subirla. El especialista explicó que al colocar en exceso un medicamento, puede provocar un paro cardiaco y una bajada de las defensas del paciente. Esta situación puede causar una infección con bacterias y otras molestias, en especial en pacientes que ingresaron a una UTI. Si el medicamento Midazolam es falsificado, de acuerdo con Enríquez, el problema es más grave porque “se desconocen los químicos que contiene y eso puede hacer que no cumpla su objetivo y la salud del paciente se pueda complicar, incluso hasta llegar a la muerte”. Gutiérrez dijo que quizá este fármaco fue diluido y en vez de tener los 15 miligramos, sólo tenga cinco. Esto producirá que se usen más inyectables y por consiguiente más presupuesto para la familia. “La ampolla habitualmente vale 50 bolivianos”. En los picos más altos, en redes sociales, una ampolla de este fármaco llegó a costar hasta 150 bolivianos. En un paciente que ya está internado puede provocar que se despierte súbitamente de la sedación, se saque los tubos a los que está conectado, se parará y se caerá porque el cuerpo no tendrá fuerza y puede chocar su cabeza al suelo, situación que puede provocar una hemorragia, incluso la muerte. Puede causar además que la persona se saque de golpe el equipamiento, sufra falta de oxígeno y se lastime el cerebro en tres minutos y en cinco, puede haber un paro cardiaco. El presidente de la Sbmcti indicó que incluso el producto podría contener agua. “Lo peligroso es que no sea estéril” porque como el medicamento ingresa por la vía endovenosa podría ser fatal para el paciente. Recomendaciones Los profesionales explicaron que al momento de comprar el fármaco deben ver que el nombre del producto termine en “m” no en “n”; además deben verificar el número de lote y el registro sanitario, pues el falsificado no cuenta con esas indicaciones. El intensivista Patricio Gutiérrez aseguró que, por lo general, todos los hospitales públicos y de la seguridad social, además de algunos privados, tienen el medicamento en sus farmacias, así que estos centros tienen los medicamentos legales porque reciben provisiones del Gobierno nacional. Algunos centros privados no cuentan con farmacia y se deben adquirir con una receta especial. Por eso, el fármaco debe ser comprado de una farmacia legal y éste debe entregarse con factura, “mejor si es electrónica” para que incluya el lote del medicamento. Enriquez sugirió no comprar el fármaco de la calle, por las redes sociales y de las puertas de los hospitales, donde generalmente ofrecen productos de “dudosa procedencia”. El presidente de la Sbmcti sugirió a las enfermeras que lean bien la leyenda en el producto, para identificar los falsos y así detectar los lugares donde se ofertan. Agemed habilita mail para recibir denuncias Importante En caso de encontrar o adquirir Midazolan falsificado, los ciudadanos pueden presentar sus denuncias a la Agemed mediante el correo electrónico: agemed: denuncia.medicamentos©minsalud.gob.bo. Acción El Ministerio de Salud, mediante la Agemed, solicitó a los servicios departamentales de salud (Sedes) del país realizar inspecciones en establecimientos de salud donde potencialmente se puedan comercializar estos fármacos falsificados. Medida La Agemed recomienda a los establecimientos de salud y las farmacias adquirir medicamentos reconocidos por la ley, de empresas legalmente registradas y que cuenten con un registro sanitario otorgado por el Ministerio de Salud.