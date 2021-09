El MAS apuesta a convertir a Evo como víctima de la crisis de 2019





04/09/2021 - 08:04:27

Página Siete.- Para diferentes actores del Movimiento Al Socialismo (MAS), el expresidente Evo Morales no puede ser responsabilizado por la crisis de 2019, porque él se constituye en una de las víctimas por la interrupción “forzosa de su mandato”. Expertos ven que se aplica una estrategia para limpiar la imagen del líder del MAS, con fines electorales, para protegerlo de procesos y enterrar la violación constitucional para su cuarta repostulación. “Cómo pues vamos a responsabilizar a la víctima. Evo Morales ha sido víctima del golpe de Estado que hicieron Fernando Camacho, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y el Comité Cívico. Cómo van a querer responsabilizar a la víctima. Evo Morales es víctima de un golpe de Estado incitado por estos opositores”, manifestó el dirigente del MAS Reynaldo Ezequiel, el jueves. Las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana y Creemos indicaron que tanto Morales como Jeanine Añez deben ser procesados por un juicio de responsabilidades, por la vulneración de derechos humanos en 2019. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independentes (GIEI) estableció responsabilidad por la crisis de 2019 en ambos gobiernos. Al respecto, la exdiputada del MAS Lidia Patty, accionante del caso “golpe de Estado”, expresó: “La oposición no reconoce los delitos que ha cometido, quieren que nuestro expresidente Evo Morales sea tratado igual que Jeanine Añez, pero no puede ser así. En este proceso que estoy llevando, que he denunciado, él esta como víctima; todos hemos visto que ellos han interrumpido el orden constitucional”. La exlegisladora señaló que no se puede comparar a Morales con Añez, ni se puede responsabilizarlos por igual, porque él a diferencia de Añez no firmó ningún “decreto de muerte”. En la misma línea, el diputado del MAS Juanito Angulo indicó que en el informe del GIEI no se habla de ejecuciones sumarias en el mandato de Morales, a diferencia de la gestión de Añez, y remarcó que el expresidente es reconocido como víctima, porque su mandato fue interrumpido “forzosamente”. “Todos sabemos que al expresidente Evo Morales se le ha coartado derechos, su derecho de cumplir su mandato constitucional al 22 de enero de 2020. Le coartaron ese derecho que también era derecho del pueblo que lo eligió en 2014. Si a uno se le coarta su derecho por supuesto que se constituye en víctima por los hechos de violencia, de terrorismo, sedición, conspiración, protagonizados por los políticos y actores cívicos”, dijo. Asimismo, subrayó que el GIEI en su informe señala hechos de violencia protagonizados por grupos como la Unión Juvenil Cruceñista o la Resistencia Juvenil Cochala durante el mandato de Morales. Del mismo modo, Aldo Michel, coordinador del comité impulsor del juicio contra Añez, expresó ayer en radio Fides: “Hay que analizar a profundidad el informe de la CIDH, en ninguna parte se menciona la posibilidad de enjuiciar a Evo Morales, sería una contradicción absoluta, la condición de Evo Morales es de víctima. El golpe de Estado de 2019 planeado con anterioridad a noviembre de 2019 fue operado, planificado y ejecutado con una condición central, la ‘leitmotiv’ del golpe fue el derrocamiento de Evo Morales, ahí esta la condición de víctima”. Michel, además, indicó que Morales es víctima también por el desconocimiento de los resultados electorales de 2019. Para los analistas Paul Coca y Carlos Cordero se evidencia una estrategia de presentar a Morales como una víctima, con el objetivo de blindarlo de la justicia y dejar en el olvido el desconocimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016. “Lo que se quiere hacer es que la gente piense solamente en la caída de Evo Morales como golpe de Estado, y esta estrategia tiene dos objetivos: el primero, proteger a Evo Morales para que no tenga ningún problema legal ante la opinión pública, menos jurídico, para su candidatura 2025; quieren blindarlo jurídica, política y socialmente. Segundo, quieren que la gente se olvide de la existencia del referéndum del 21F y que hubo una violación a la Constitución”, expresó Coca. Por su parte, Cordero apuntó: “Hay una estrategia que consiste en lavar la imagen de Evo Morales, que ha quedado muy deteriorada, y la victimización es un recurso frecuente utilizado por Morales. Un efecto colateral es que por ninguna circunstancia se puede permitir que él sea sometido a un proceso judicial, es una forma de blindarlo, de protegerlo, y mantener la estrategia de que hubo golpe y borrar de la historia que Evo desconoció los resultados del 21F”. Señaló, además, que la intención de proteger a Morales obedece a que él representa para el MAS la reproducción del poder y para algunos sectores mantener su influencia en el poder. 10 de Noviembre fue el día en que Evo Morales renunció a la presidencia. En 2020 se abrió el caso “golpe”.