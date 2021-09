CC: La amnistía es una figura constitucional que no está condicionada a ningún trámite





03/09/2021 - 17:03:45

Los Tiempos.- El jefe de la bancada de Diputados de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, aseveró este viernes que la figura jurídica de la amnistía no está sujeta a condicionamientos administrativos y cuestionó la declaración del ministro de Justicia, Iván Lima, respecto a la presunta prescripción de esta medida. “La amnistía es una figura constitucional que no está condicionada a ningún trámite ni administrativo ni judicial. Es una figura que tiene un contexto y una aplicación clara en la Constitución y que no depende de ningún trámite inferior de índole administrativo o de índole judicial”, dijo Alarcón, según nota de prensa de CC. El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó este viernes que la amnistía otorgada al expresidente, Carlos Mesa, tenía un plazo de 365 días y al no aceptar debe enfrentar el juicio por el caso Quiborax. Al respecto, Alarcón señaló que las declaraciones del ministro de Justicia desnaturalizan la figura de la amnistía y muestran que Lima quiere justificar lo que hicieron los legisladores de la anterior gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) para “borrar con el codo lo que escribieron con la mano”. “Más de 2/3 de legisladores del MAS de la anterior Asamblea aprobaron la amnistía decretada por el expresidente Evo Morales”, recordó el jefe de la bancada de CC. Otro de los temas de fondo de la amnistía, según Alarcón, es que el expresidente Evo Morales hizo creer que con esta favorecía a Carlos Mesa pero “en realidad estaban tratando de encubrir los delitos que han cometido diferentes funcionarios de su gobierno”. Finalmente, Alarcón aseveró que la empresa Quiborax terminó llevándose –en un arbitraje internacional fraguado contra Bolivia– 42.6 millones de dólares, “porque el gobierno de Evo Morales entró con convivencia con los abogados de la parte contraria que trabajaron en la Procuraduría General del Estado y a los cuales les pasaron información clasificada de la defensa del Estado boliviano en este litigio arbitral.