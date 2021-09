Lima: Mesa se cree superior a 12 millones de bolivianos, debe enfrentar la justicia como todos





03/09/2021 - 16:39:42

ABI.- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, señaló este viernes que el político de oposición Carlos Mesa se cree superior al resto de bolivianas y bolivianos, al no querer responder ante la justicia por el daño económico al Estado ocasionado a partir de medidas asumidas durante su gobierno, en torno a la situación de la empresa Quiborax. “Carlos Mesa se siente superior al resto de los bolivianos, no quiere responder ante la justicia. Es responsable, ha generado al país un daño económico de millones de dólares, no es un tema menor”, indicó la autoridad, según un boletín de prensa institucional. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó las tres últimas proposiciones acusatorias de solicitudes de juicio de responsabilidades contra exautoridades. Entre ellas, la de Mesa, por el caso Quiborax; Alfredo Rada por el caso La Calancha; y Gonzalo Sánchez de Lozada por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y conducta antieconómica en el caso de Fondesif. “Según su argumento, el responsable es Pablo Menacho y Héctor Arce (ambos exprocuradores del Estado), pero tiene que decir eso ante un fiscal y ante un juez, no ante los medios de comunicación; lo que busca es un manto de impunidad, no quiere rendirle cuentas a la justicia y esto es grave, si los 12 millones de bolivianos podrían decir ´cuándo voy a juicio y cuándo no voy´, no tendríamos respeto a la Constitución”, indicó. El ministro agregó: “se llevará a juicio a Alfredo Rada, uno de los políticos más importantes del MAS. Entiendo que la justicia es para todos, para los 12 millones de bolivianos”. Mesa condicionó su respaldo a un juicio de responsabilidades que será analizado en la Asamblea Legislativa en contra de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, acusada por haber ordenado las masacres ocurridas en noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata. “Lo que plantea es que no quiere juicio para Jeanine Áñez, no quiere juicio para él mismo, porque piensa que la clase política es una clase privilegiada que no le debe responder a la justicia, esto no es constitucional. El país va a ver quién quiere justicia para las víctimas, quién piensa que el debido proceso y la Constitución se deben respetar y quién no tiene ningún respeto por la Constitución”, analizó el titular de Justicia. El político de oposición señaló en las últimas horas, que cuenta con una amnistía presidencial; sin embargo, no realizó la tramitación para acogerse a la misma. “El señor Mesa tiene que entender que la amnistía que le otorgó el expresidente Evo Morales, requería que él realice una sola acción, que lleve su Cédula de Identidad y que diga a las autoridades —que en ese tiempo llevaban el caso—, que quería acogerse a la amnistía; él estaba como candidato, habrá hecho un cálculo político, no sabemos, pero decidió no acogerse. La amnistía tenía un plazo de 365 días; Tuto Quiroga se acogió y Mesa no lo hizo”, remarcó Lima y recordó que el plazo vencía una semana antes de las elecciones de 2019, en la que participó Mesa como candidato. El 11 de octubre de 2018, el entonces presidente Evo Morales firmó el Decreto Presidencial de Amnistía (3682) para beneficiar a Jorge Fernando Quiroga Ramírez, en el juicio de responsabilidades N° 1/2015; y a Carlos Diego Mesa Gisbet, en el caso FIS-GEN 1800003 – Quiborax. En su disposición Final Única, establecía: “el presente Decreto Presidencial, entrará en vigencia a partir de su publicación, previa aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional y tendrá una duración de trescientos sesenta y cinco (365) días”. Mesa incumplió esta disposición.