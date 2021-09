Préstamo de hasta Bs 15.107 millones del BCB a favor del Ministerio de Economía es para cancelar los créditos de liquidez





03/09/2021 - 16:36:31

ABI.- El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclaró que el crédito extraordinario del Banco Central de Bolivia (BCB) a favor de esta cartera, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), por un monto de hasta Bs 15.107 millones, tiene el objetivo de financiar el pago de las obligaciones generadas por los créditos de liquidez de corto plazo (a 12 meses), contraídos durante la gestión 2020. "La deuda se reconvertirá en un único crédito extraordinario de largo plazo, que reducirá la presión por liquidez en las finanzas públicas, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de refinanciamiento de la cartera de deuda pública", indica una nota institucional. Cabe recordar que la anterior administración de gobierno contrajo deuda interna por más de Bs 25.500 millones, situación que la actual administración debe honrar por estar involucrada la fe del Estado, buscando siempre mejores condiciones, velando por la sostenibilidad del endeudamiento y las finanzas públicas. El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el jueves en grande y detalle el Proyecto de Ley Nº 254/2020-2021, “Modificaciones al Presupuesto General del Estado – Gestión 2021”, cuyo objetivo es complementar las medidas de reconstrucción y reactivación de la economía y coadyuvar a la gestión de las entidades del sector público en el logro de sus metas y resultados programados. El proyecto de ley establece la necesidad de registrar recursos de saldos de caja y bancos, anticipos financieros, cuentas por cobrar, ingresos por actividades propias de cada entidad (venta de bienes y servicios, ingresos tributarios municipales, etc.) y otros recursos no contemplados para la presente gestión, que permitirán financiar programas y proyectos de inversión pública. El PGE 2021, aprobado por Ley Nº 1356 de 28 de diciembre de 2020, establecía un presupuesto agregado de Bs 295.599,9 millones y un consolidado de Bs 228.357,1 millones. El proyecto de modificaciones al PGE contempla un presupuesto adicional agregado de Bs 2.108 millones y un presupuesto consolidado de Bs 1.748 millones, representando un incremento del 0,7% y 0,8%, respectivamente, comparado con el PGE 2021. El PGE se constituye como uno de los instrumentos más importantes de la política fiscal, en el cual se registran los ingresos y gastos del Estado para el financiamiento de las políticas públicas a través de programas y proyectos de inversión. En el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, el Gobierno reactivó la inversión pública como una de las principales medidas para dinamizar el mercado interno y fomentar el crecimiento económico. Por esta razón, a objeto de impulsar la reactivación económica del país, se establece la creación del Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva para proyectos orientados a la sustitución de importaciones, infraestructura y proyectos productivos, en procura de generar fuentes de empleo para la población y mejorar sus condiciones de vida. El FOCIPP será financiado con recursos del TGN y otras fuentes, beneficiando a los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, señaló que, la reactivación de la inversión pública es muy importante, cuyos recursos asignados se incrementaron de $us 4.011 millones a $us 4.040 millones, lo que implica un aumento de 0,7%. “Las modificaciones que venimos a presentar son del siguiente orden: el presupuesto consolidado aprobado es de 121.095 millones de bolivianos, se agregan 654 millones de bolivianos para llegar a 121.749 millones de bolivianos en ingresos corrientes; en ingresos de capital de 1.659 millones de bolivianos aumentamos a 1.673 millones de bolivianos; fuentes financieras de 105.602 millones de bolivianos a 106.682 millones de bolivianos, de manera tal que pasamos de un presupuesto consolidado aprobado de 228.357 millones de bolivianos a 230.105 millones de bolivianos. Ahí están los 1.748 millones de bolivianos adicionales en el presupuesto consolidado”, detalló el jueves la autoridad ante el pleno de la Cámara de Senadores. Indicó que, de la misma manera, se tiene en el presupuesto agregado Bs 2.108 millones adicionales, que les permite pasar de Bs 295.599 millones a Bs 297.708 millones. Afirmó que los recursos provienen de fuentes internas, Bs 1.079 millones, que representan un 61,7% del total; Bs 473,9 millones en otros ingresos corrientes; en transferencias corrientes del sector privado Bs 157 millones, que son un 9%; venta de bienes y servicios de las administraciones públicas con Bs 17,5 millones. Además, están: las transferencias de capital del sector privado, Bs 13,5 millones; ingresos tributarios, Bs 4,1 millones; ingresos de operación, Bs 1,5 millones; otros recursos de capital, Bs 1,1 millones, de un total de Bs 1.748,6 millones de ingresos adicionales.