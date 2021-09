Сhina gastará casi 24 millones de dólares para desplazar una gigantesca estatua de bronce





03/09/2021 - 12:11:34

RT.- China empieza a desmantelar la gigantesca estatua del famoso general Guan Yu en la ciudad de Jingzhou tras fuertes críticas del proyecto, informan medios locales. Recientemente, los trabajadores retiraron la cabeza de la estatua de 58 metros de altura bajo la orden del Gobierno del país y empezaron a reubicarla en un nuevo lugar a ocho kilómetros de distancia. Ahora, el propietario del monumento, la empresa estatal Jingzhou Tourism Investment and Development Group, tendrá que gastar 155 millones de yuanes (23,9 millones de dólares) para trasladarlo. La construcción de la estatua costó más de 170 millones de yuanes (26,3 millones de dólares) y se completó en 2016, con la ambición de lograr el récord Guinness. No obstante, el proyecto se enfrentó a duras críticas de las autoridades. El año pasado, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China afirmó que el monumento "arruinaba el carácter y la cultura de Jingzhou como ciudad histórica". Además, la estatua se encuentra actualmente en una zona en la que se prohíbe construir los edificios de más de 24 metros de altura. No obstante, se reveló que los constructores solo solicitaron el permiso correspondiente para elaborar la base del monumento: un museo en forma de barco. Así que, la edificación de la estatua resultó ser ilegal. Guan Yu fue un líder militar del periodo de los Tres Reinos (220-280 d. C.) de la antigua China y es considerado uno de los mejores guerreros del país. Posteriormente, el general fue deificado.