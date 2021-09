Nicaragua: Familiares de aspirantes presidenciales detenidos denuncian torturas psicológicas





03/09/2021 - 12:08:02

VOA.- Familiares de los aspirantes presidenciales nicaragüenses Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga denunciaron el miércoles en un comunicado conjunto que ambos políticos se encuentran bajo supuestas “torturas psicológicas” e interrogatorios constantes desde su detención hace tres meses. Los dos opositores fueron vistos por primera vez por sus familiares el 31 de agosto durante una visita de 30 minutos en las celdas de máxima seguridad donde se encuentran detenidos en Managua. En el caso de Juan Sebastián Chamorro, la familia señaló que si bien no ha sido golpeado ni maltratado físicamente, “ha sufrido tortura psicológica”. “Por ejemplo, las luces brillantes de su celda permanecen encendidas las 24 horas del día. Y ha sido sometido a intensos interrogatorios diarios que normalmente han durado al menos una hora”, expresó su familia en el comunicado. Los familiares de Maradiaga dijeron que este se encuentra en condiciones similares y que durante el primer mes de su arresto estuvo recluido en confinamiento solitario. Las dos familias denunciaron que este 3 de septiembre se celebrará una audiencia preliminar sobre los cargos que la Fiscalía les ha imputado, como “menoscabo a la integridad nacional y conspiración”. La audiencia se llevará a cabo en la prisión conocida como “El Chipote”, donde permanecen recluidos tras su detención, y no en un tribunal de justicia. “Exigimos al Gobierno de Nicaragua que cumpla con todas sus obligaciones bajo el derecho nacional e internacional en esta audiencia: debe ser una audiencia pública y abierta; sus abogados defensores deben tener acceso al expediente judicial y a sus clientes antes y en la audiencia (acceso que todavía no han tenido); y los abogados defensores deben poder participar plenamente en la audiencia”, demandaron los familiares. Al respecto, el exfuncionario judicial Yader Morazán escribió en su cuenta de Twitter que la decisión del gobierno de celebrar estas audiencias en un lugar como El Chipote “genera un nuevo patrón ilegal que compromete la imparcialidad, independencia y autonomía” del sistema de justicia. Las esposas de los opositores indicaron que los aspirantes a la presidencia “son inocentes y han dedicado toda su vida a servir a Nicaragua”. “Félix es completamente inocente de los cargos en su contra y no dejaré de abogar por la liberación de él”, expresó Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, mientras que Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro indicó que “no descansará” hasta que estén reunidos una vez más. Mientras tanto, el gobierno de Daniel Ortega ha dicho públicamente que los opositores detenidos “no son candidatos” ni “políticos”, sino “criminales” que a su juicio atentaron “contra la seguridad del país”. "Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento", dijo Ortega el pasado 23 de junio.