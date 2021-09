Diputada de CC denuncia que el actor que entrevistó a Evo usó 4 avionetas de la FAB





03/09/2021 - 11:26:46

Página Siete.- La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero denunció este viernes que el actor Julián Gil —quien llegó al país a entrevistar al expresidente Evo Morales para hacer un documental sobre la vida del exmandatario— usó cuatro avionetas de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para transportarse. Agregó que éste es otro caso de uso indebido del bienes del Estado como el vuelo chárter del exmandatario a Tarija en un avión militar. “Este actor ha llegado con dos personas más y se usaron aproximadamente cuatro avionetas de la Fuerza Aérea para que los trasladen desde Santa Cruz hasta Chimoré (Cochabamba). Lo que nos preocupa es el uso indebido de las avionetas, vemos a Evo Morales insistir con el uso de las avionetas de la Fuerza Aérea para su beneficio”, indicó Campero a Página Siete Digital. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julian Gil (@juliangil) La parlamentaria detalló que se hizo una revisión de los movimientos de Gil y de su personal, y se evidenció que usaron las aeronaves de la FAB. Agregó que la Brigada G21 fue la encargada de transportar a estas personas para que lleguen a su entrevista con Morales. “Se ha usado la FAB 128, entre otras avionetas, porque la misma producción en sus redes sociales señala que han usado cuatro avionetas para llegar a su destino. Vamos a realizar una denuncia a todos los responsables que están detrás de estos vuelos y a quienes los autorizan”, explicó. El mes pasado la oposición también reveló que el exmandatario fue trasladado en un vuelo chárter a Tarija para una reunión política del Movimiento Al Socialismo (MAS). Para ello usaron una avioneta ambulancia que fue destinada para el departamento de Beni. La legisladora de CC apuntó que hasta el momento no dieron explicación de uso de las nave aérea en beneficio del exgobernante. Añadió que a este hecho se suma ahora el traslado de actor, junto a su equipo, en avionetas de la FAB que no son para uso de particulares. En los videos publicados en su cuenta de Instagram, Julián Gil, en tono burlón, hace referencia a una de las aeronave que lo transportó. “Una avioneta último modelo, he pedido una Cessna 2020”, ironiza al momento de mostrar una avioneta antigua de la FAB. Campero manifestó que enviará peticiones de informe escrito a las instancias correspondientes. Además anunció procesos en contra del comandante de la FAB, Marcelo Heredia, del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, de presidente Luis Arce y Morales, por el delito de uso indebido de bienes del Estado. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julian Gil (@juliangil) Avionetas de la FAB no son de uso particular El coronel del servicio pasivo y abogado Jorge Santistevan dejó en claro que las aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana no son para el uso de particulares. Las avionetas y helicópteros de la FAB son para defensa y seguridad del Estado. También pueden ser usados para el traslado de autoridades para fines que beneficien al país y la población. “La aeronaves de la FAB no son para vuelos comunes ni para trasladar a particulares que no le beneficien al Estado. No puede ser que mal utilicen las aeronaves de la FAB, aparte que esta institución sólo cuenta con pocos medios para el mantenimiento de las aeronaves. Nos sacan impuestos para la seguridad y defensa del Estado, y no para beneficiar a particulares”, expresó. El jurista señaló que la Fiscalía y la Contraloría deben investigar de oficio el traslado del actor Gil y su equipo, que realizan un documental sobre Morales. Además indicó que de abrirse procesos contra los responsables, estos deben ser por los delitos de corrupción, malversación y uso indebido de bienes del Estado.