Acciones legales contra ejecutivos de IABSA frenan entrega de azúcar





03/09/2021 - 07:22:29

El País.- La orden de aprehensión contra el presidente del Directorio de Industrias Agrícolas de Bermejo (IABSA), René Angles y la detención del gerente, Alejandro Espino, por incumplimiento a una resolución judicial que manda restituir a su fuente laboral a 46 trabajadores, paralizó la entrega de azúcar a los productores cañeros de Bermejo. Situación que preocupa al sector, pues son más de 25 mil quintales de azúcar que corresponde a la primera quincena de agosto que la factoría aún no entregó. IABSA inició la molienda de caña el pasado 6 de julio. Según el contrato firmado con los productores de caña de Bermejo, la coparticipación es de 60.60 de azúcar por ciento, porcentaje que se debe entregar cada quincena. La meta es moler 350 mil toneladas de caña este año, de las cuales ya se entregó 200 mil toneladas. Gilberto Salazar, representante de la Federación de Cañeros Independientes de Bermejo (Feprocab), atribuyó el retraso en la entrega de azúcar a las acciones legales que tienen los directivos de la empresa, pues al estar detenido el Gerente y el Presidente del Directorio con orden de aprehensión, prácticamente, paralizaron el accionar de IABSA. “Las demandas y deudas con algunos acreedores han hecho que no esté el Gerente ni el Presidente del Directorio, por eso la empresa no está cumpliendo la entrega de azúcar”. Situación que preocupa a los productores cañeros, porque no solo se demora la entrega de azúcar, sino que también frena la cadena productiva de la región que busca reactivar la economía, tomando en cuenta que se debe comercializar el producto en el mercado local y nacional. “Estamos teniendo retraso en la entrega de azúcar, tanto morena como blanca, recién se nos está entregando de la primera quincena de agosto, cuando el contrato dice finalizado la quincena tiene cinco días para cerrar la planilla y entregar el azúcar”, afirmó. En ese sentido, Salazar explicó que enviaron una carta dirigida al accionista mayoritario de IABSA, Juan Claure, con copia del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, para hacerle conocer la situación. “Esperamos que ellos pongan sus buenos oficios, puedan hablar con los acreedores, llegar a un acuerdo y permita que tanto el Gerente como el Presidente del Directorio estén en Bermejo y tomen el mando de la empresa”. El dirigente agregó que el retraso en la entrega de azúcar a los productores, incurre en un incumplimiento del convenio de zafra, que en caso de ejecutarlo la empresa tendría que pagar multas, pero espera una pronta solución con los acreedores. “Ya hemos tenido malas experiencias, en la zafra 2019, IABSA se quedó debiendo más de 20 mil quintales de azúcar, que no se entregó a los productores de caña. Esa es la preocupación que estamos teniendo ahora”, comentó. Trabajadores Por incumplir una resolución judicial que ordena la restitución a su fuente laboral de 46 trabajadores, el juez Miguel Ángel Calisaya, tras la audiencia virtual de medidas cautelares realizada el pasado fin de semana, envió a la carceleta pública de Bermejo al gerente de IABSA, Alejandro Espino. Mientras que el presidente del Directorio tendría orden de aprehensión, por lo que no se encuentra en Bermejo. Jaime Ortiz, secretario de vinculación sindical de la Federación de Trabajadores Fabriles, en declaraciones a Fides Bermejo, explicó que la detención fue ejecutada por seis trabajadores, a quienes también se adeuda los sueldos que no fueron percibidos durante el proceso que se siguió en las vías legales. Pues, el caso data desde agosto y octubre del 2020, cuando los 46 trabajadores de IABSA interpusieron un amparo constitucional ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), que falló a su favor. Zafra 2021 de Bermejo terminará en octubre Pese a los conflictos legales, la molienda de caña en IABSA no tuvo contratiempos, es así que al día reciben unas 3 mil toneladas de caña, y desde hace una semana los productores tienen cupo libre, por lo que estiman concluir la zafra en la primera quincena de octubre. “Se entregó casi 200 mil toneladas de caña, con una producción de 350 mil quintales de azúcar, que en el mercado tiene un precio de 130 a 135 bolivianos el quintal”, explicó Gilberto Salazar, dirigente de los productores de caña.