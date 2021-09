Santa Cruz: Más de 65.000 rezagados de agosto esperan segundas dosis Sputnik V





03/09/2021 - 07:02:43

El Deber.- Crecen las quejas por el retraso de las segundas dosis de la vacuna Sputnik V. En Santa Cruz, 65.323 personas aguardan ansiosas la llegada del segundo componente para completar su esquema de inmunización porque debían recibir el inyectable la última semana agosto. Pese al anuncio de la llegada de una nueva partida de segundas dosis de Sputnik V, anunciada por las autoridades de Gobierno, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) cruceño no ha recibido ninguna información oficial sobre la cantidad de dosis que se destinará al departamento. El último grupo, habilitado por el Sedes, fue de quienes recibieron su primera dosis hasta el 24 de mayo y se lo hizo el 24 de agosto. El siguiente grupo que debía ser habilitado son los que iniciaron su esquema entre el 25 de mayo y el 2 de junio que suman 65.323 personas, lo que no ha sido posible por falta de dosis. El secretario de Desarrollo Humano y Salud de la Gobernación, Fernando Pacheco, cuestionó la demora en la dotación de las segundas dosis de Sputnik V, porque asegura que desorganizó por completo los planes, puesto que no hay dosis para las personas que recibieron la primera dosis desde el 25 de mayo en adelante. En los puntos de vacunación de la capital cruceña sigue llegando gente que estaba programada para finales del mes de agosto en busca del segundo componente, donde les piden estar atentos a la información que emitan las autoridades porque no se han habilitado nuevos grupos. Es el caso de María V. que recibió su primera dosis el 31 de mayo y debía completar su esquema el 28 de agosto, pero hasta la fecha sigue aguardando el segundo componente. Según el Sedes, lo que se precisa con mayor urgencia son las dosis para este grupo, aunque arrastran un déficit de 367.000 segundas dosis de la vacuna rusa, pues recibieron 442.000 primeras dosis y solo llegaron 75.000 del segundo componente. En La Paz también atraviesan el mismo problema. El director técnico del Sedes, Mayber Aparicio, indicó que no tienen segundas dosis Sputnik V y también aguardan la llegada de las vacunas. “Estamos esperando que el Ministerio de Salud haga llegar las segundas dosis para que las desplacemos inmediatamente para cubrir a toda la población que la requiere”, remarcó. La autoridad indicó que la programación de la colocación de estas segundas dosis dependerá de la cantidad de dosis que lleguen. Indicó que el municipio de la ciudad de La Paz ha logrado un 85% de cobertura con primeras dosis y un 55% con segundas dosis. Aparicio dijo que impulsarán la campaña de vacunación con equipos que desplazarán el fin de semana en zonas donde tienen menor cobertura. Gobierno El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, aseguró que un avión con un primer lote de segundas dosis de Sputnik V ya partió de Moscú y confirmó que son necesarias 300.000 dosis para completar el esquema de protección de las personas que recibieron el primer inyectable hace más de 90 días, quienes acuden a los puntos de vacunación en busca del compuesto. Asimismo, Terrazas indicó que, por el momento, el Gobierno nacional no contempla adquirir más primeras dosis de la vacuna rusa y se concentrarán los esfuerzos en acabar los 3,2 millones de dosis que están almacenadas en los nueve departamentos. A inicios de esta semana, la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, también cuestionó a las regiones por el almacenamiento de vacunas, indicando que en el país hay 3,2 millones de vacunas disponibles.