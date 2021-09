MAS alerta que juicio contra Áñez avala su sucesión; CC ve trampa





03/09/2021 - 06:50:58

Opinión.- En puertas de un posible juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Áñez surge una polémica por los alcances del mismo a nivel político. La próxima semana está previsto su tratamiento en la Asamblea, donde se requiere 2/3 para su aprobación. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), el exministro de Gobierno Carlos Romero alerta que juzgar a Áñez por esta vía es reconocer que fue una presidenta constitucional y que su gobierno fue de transición. Mientras tanto, desde Comunidad Ciudadana (CC) observan el texto del requerimiento acusatorio emitido por el fiscal general Juan Lanchipa y alertan de una “trampa” para hacer reconocer a la oposición de que hubo un “golpe de Estado” en 2019 y así “blanquear” las acciones de Evo Morales. A su vez, existe conflicto al interior de Creemos tras denunciar que los disidentes hicieron un pacto con el MAS para lograr los 2/3. Uno de ellos salió a desmentir esta versión. Es en la Asamblea donde la tensión es mayor desde que la oposición alertó de un intento de soborno y en el MAS pidieron develar los nombres de los responsables y al no hallar respuesta alertaron con un proceso por difamación en la Comisión de Ética. La diputada de CC Samantha Nogales denuncia acoso político. Por otro lado, en torno a una posible liberación de Áñez, que está encarcelada desde marzo por el caso denominado golpe, las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata anunciaron para hoy una marcha de protesta. En la Justicia, las investigaciones avanzan y dos exjefes militares que se encuentran con detención preventiva por este caso presentaron el libro de memorias del expresidente Morales “Volveremos y Seremos Millones” y sus declaraciones para desvirtuar las acusaciones en su contra. La Fiscalía también se pronunció para aclarar que la solicitud de información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de Áñez está en manos del Órgano Ejecutivo. Entre tanto, los dirigentes sindicales e indígenas “históricos” emitieron un pronunciamiento público en el que aseguran que Áñez y Morales “deben ser sometidos a un juicio de responsabilidades por igual por haber vulnerado los derechos humanos”. OBSERVACIONES Romero, el exministro de Morales, recordó que el MAS señaló, y coincide, en que la sucesión no fue constitucional. “Se habló de fraude y otras cosas, que el tiempo más o menos fue esclareciendo, por eso mismo considero que es una contradicción, por un lado, no reconocer a ese Gobierno como constitucional y, por otro, llevarla (a Jeanine Áñez) a un juicio de responsabilidades”, dijo, citado por El Deber, con información del programa Fama, Poder y Ganas. Para la exautoridad no es “prudente” promover el proceso al interior de la Asamblea. “Los temas de Jeanine Áñez deberían sustanciarse ante la justicia (ordinaria), no ante una nueva justicia de aquí a cinco años o cierto tiempo, debe sustanciarse en el ámbito judicial, el juicio de responsabilidades es político”, precisó. A su turno, el líder de CC, Carlos Mesa, observó que el requerimiento señala en su parte argumentativa que Áñez fue “autoproclamada” en una sesión sin quórum y “se pretende hacernos reconocer que somos cómplices e instigadores de un golpe”. También cuestionó que solo exista acusación por 20 personas fallecidas en los hechos de 2019, cuando el GIEI identificó a al menos 37 víctimas fatales entre los periodos de Morales y Áñez en el Gobierno. Mesa dijo que la Fiscalía debía ocuparse simultáneamente de investigar todos los fallecimientos en el conflicto, porque de lo contrario parecería que hay “muertos de primera y de segunda”. Deniegan nueva Acción de Libertad La defensa de Jeanine Áñez presentó Acción de Libertad contra dos jueces que tratan su caso y aún no realizaron audiencias para considerar una liberación de la cárcel. También procesan a la Directora del penal de Miraflores, a quien se acusa de restringir su derecho a la salud, aislarla y no permitir el ingreso de sus abogados y médicos, reportó ERBOL. La justicia determinó degenar esta Acción bajo un “criterio de subsidiaridad” por considerar que los reclamos primero debieron realizarse de manera directa antes de pasar a esa vía, explicó su abogado, Luis Guillén, El primer recurrido es el Juez 10º de Instrucción en lo Penal, quien rechazó realizar una audiencia de cesación a la detención preventiva, bajo el argumento de que está pendiente la apelación de un recurso similar anterior. Guillén, indicó que el objetivo con la Acción de Libertad era que dicho juez realice la audiencia de cesación, porque el pedido se fundamenta en el estado de salud y ese es un tema de prioridad. El segundo recurrido es el Juez 2º Anticorrupción, a quien la defensa acusó de no haber agotado los esfuerzos para realizar la audiencia en su juzgado el miércoles 1 de septiembre como se había pautado y se suspendió por problemas con la licencia del software. En el caso de la Directora del Penal, la Acción de Libertad apuntó a que no permitió el acceso de médicos para atender a la expresidenta que está delicada de salud y que, además, impidió que la misma sea entrevistada por todos sus abogados. Apuntes Cochabamba • La presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, y la hija de la exmandataria, Carolina Ribera, llegaron ayer a Cochabamba en busca de apoyo por las detenciones ilegales. Visitaron a Milena Soto, una de las líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), quien cumple detención domiciliaria, y por la noche instalaron un plantón denominado “Vigilia por la libertad”. • Carvajal anteriormente rechazó las acusaciones de afines al Gobierno que la tildan de “traidora” por defender los derechos de la exmandataria a tiempo de recordar que ella fue fundadora de la organización de las Bartolinas y que “no necesita una pollera o un sombrero para identificarse con las causas sociales”. También aclaró que sí estuvo en Senkata reclamando justicia por los fallecidos por lo que pidió respeto a su labor. Polémica • El jefe de la bancada de Creemos, Erwin Bazán, denunció que los diputados Tito Caero, Omar Rueda, Runny Callaú y Sandra Paz, que fueron sus aliados y pertenecen a la facción de UCS, accedieron a pactos con el MAS para aprobar el juicio de responsabilidades contra Áñez. El diputado Rueda, dijo que se quiere tergiversar y se está difamando porque sigue como oposición y recién definirá su posición al respecto. Acciones • Las víctimas de las masacres de Sacaba y de Senkata reclamarán hoy justicia y rechazarán cualquier posibilidad de liberación de Áñez con una marcha y luego definirán otras medidas de presión. Están en vigilia y emergencia para rechazar cualquier beneficio. • El excomandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros y el excomandante de la Armada Palmiro Jarjury, acusados de terrorismo, sedición y conspiración por el caso denominado golpe, presentaron ante la Fiscalía un memorial con sus descargos con el objetivo de demostrar que el exmandatario decidió dimitir en 2019 antes de la sugerencia de las Fuerzas Armadas (FFAA). • El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció que enviará a la diputada de CC, Samantha Nogales, por difamación al denunciar presunto soborno de personas del MAS para votar a favor del juicio de responsabilidades. Ella respondió que se trata de un acto de cobardía y abuso.