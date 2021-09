Richter acusa a la oposición de buscar un empate y equivalencia entre Añez y Morales





La Razón.- Para el Gobierno, la oposición pretende forzar un “empate histórico y equivalencia” al condicionar la aprobación del juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez a la activación de similar proceso contra el expresidente Evo Morales. “Es difícil que lo logren”, aseguró el vocero presidencial, Jorge Richter. “En la misma estrategia de buscar un empate histórico y una equivalencia histórico, también de responsabilidades, para quedar en nada y asegurar impunidad, es que ahora señalan y dicen juicio a la señora Áñez pero también al señor Evo Morales”, observó en una entrevista en la red Cadena A. De esta manera respondió al expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa, quien cuestionó que a Morales no se le haya iniciado un juicio de responsabilidades por lo ocurrido antes de su renuncia, el 10 de noviembre de 2019, en medio de una crisis. “Entre finales del gobierno de Morales y principios del gobierno de Áñez, qué de las otras 17 personas fallecidas; ustedes dirán que no pertenecen a un juicio de responsabilidades, de acuerdo, pero simultáneamente, el señor Juan Lanchipa debió haber presentado la acusación para juicio de responsabilidades y preocuparse también de las otras víctimas; no es que aquí hay muertos de primera y muertos de segunda. (Por tanto) esta es otra prueba de la manipulación grosera del Ministerio Público y del sistema judicial del país”, aseguró. Como Mesa, el jefe de Creemos y gobernador cruceño Luis Fernando Camacho también condicionó el apoyo en el Legislativo al juicio de Áñez a un proceso contra Morales y a una reforma judicial previa. “Están intentando generar por distintos mecanismos impunidad, es difícil que lo logren, pero están intentando”, sostuvo Richter y acusó a la oposición de pretender “obligar al Gobierno a que pueda decir ya que ustedes tienen responsabilidades nosotros también, entonces, se produce un empate histórico y pasamos la hoja”. El Legislativo tiene en sus manos la aprobación de un juicio contra Áñez por la veintena de muertos por impactos de bala en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Se requiere de dos tercios de voto y el MAS no los tiene, por lo que necesita de la oposición para aprobarlo. Richter también descartó las denuncias de “extorsión” de Mesa, porque junto a su juicio por el caso Quiborax está el juicio contra el exministro Alfredo Rada por las muertes de La Calancha en medio de la Asamblea Constituyente. También reafirmó que se debe hacer justicia para las víctimas de la violencia y muerte en el gobierno de Áñez.