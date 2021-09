Juicios por cuerdas separadas y presión social cercan a Añez





Página Siete.- Desde hace más de cinco meses, la expresidenta Jeanine Añez guarda detención preventiva y cada día que pasa su situación se torna más compleja. Procesos por cuerdas separadas (casos de corte y procesos ordinarios) y presión social acorralan a la exmandataria. Añez fue detenida la madrugada del 13 de marzo en Beni, pero la trasladaron a La Paz para que guarde detención preventiva primero en la cárcel de Obrajes y luego en el penal de Miraflores. Su defensa denunció que en los últimos días la expresidenta fue aislada y no se le permitió tomar contacto con sus abogados ni con su médico. “Entendemos que ha sido cambiada la gobernadora del penal de Miraflores, (ahora) es una teniente coronel. La teniente coronel ha dispuesto desde el día de ayer el aislamiento de la exmandataria. No se ha permitido el acceso a sus abogados ni a sus médicos”, señaló Luis Guillén, abogado de Añez. El martes, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa allanó la senda para abordar las proposiciones acusatorias contra Añez por cuatro juicios de responsabilidades. Los casos por los que se le sindica son: crédito del FMI, la ampliación del funcionamiento de Fundempresa, la supuesta vulneración de derechos durante la pandemia y las masacres de Sacaba y Senkata. Al respecto, el diputado Danny Daniel Rojas, del MAS, manifestó: “Dentro de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado tenemos tres denuncias anteriores para juicios de responsabilidades contra Añez. A éstos se sumó el tema de la masacre de Sacaba y Senkata. Este mes tenemos previsto remitir a la Asamblea Legislativa todos los casos para su aprobación”. En el MAS confían en que se lograrán los dos tercios para aprobar los juicios de responsabilidades contra la exmandataria. No obstante, Añez también afronta procesos por la vía ordinaria por la presunta comisión de delitos antes de que asumiera la Presidencia. En el partido azul indican que más allá de que la Asamblea Legislativa autorice o no los juicios de responsabilidades, los procesos por la senda ordinaria deben seguir hasta tener sentencia. En la vía ordinaria, Añez es procesada por el caso “golpe”, por presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración; y por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. “En el marco del derecho que tiene el pueblo boliviano de tener justicia, por todo lo que ha pasado, el objetivo es buscar una sentencia para todos estos actores intelectuales y materiales, tanto internos como externos, que generaron tanto dolor, muerte y llanto en el país. Debe haber una sentencia tanto por la vía ordinaria porque en su condición de senadora cometió un conjunto de delitos”, dijo el diputado Héctor Arce. Del mismo modo el diputado Ramiro Venegas, del MAS, afirmó: “Lastimosamente ella ha sido la que ha encabezado el movimiento que ha convulsionado el país, que ha causado muchas muertes y daño económico. En ese sentido, el MAS va a seguir en esa línea de llevarla a juicio”. Ambos legisladores expresaron que en el oficialismo hay confianza de que se conseguirán los dos tercios para viabilizar el juicio de responsabilidades contra Añez, y rechazaron que para ello se haya recurrido a supuestos sobornos como denunciaron desde Comunidad Ciudadana. Mientras ello ocurre en las esferas de la política y lo judicial, en el ámbito social se registran presiones contra la exmandataria también. En la ciudad de El Alto se movilizaron los miembros del grupo denominado Autoconvocados del Sector Sur, para denunciar, mediante un comunicado, que Añez “pretende chantajear a la justicia autolesionándose con el objetivo de conseguir su libertad”. El vicepresidente de esa organización, Winston Gemio Quispe Gutiérrez, dijo que se declararon en emergencia y que no descartan movilizarse hasta el penal de Miraflores, donde está recluida la expresidenta, para reclamar que sea juzgada guardando prisión preventiva. “En caso de no ser escuchados, que la justicia no escuche lo que el pueblo exige, estamos dispuestos a cercar o a crucificarnos”, advirtió Quispe. Para esta jornada se prevé también una marcha desde la Cervecería de La Paz, en favor de las víctimas de 2019. En Cochabamba, un grupo autodenominado Presos Políticos durante la Gestión Transitoria anunció otra declaratoria de emergencia y una marcha hasta La Paz. Exigen que no se permita que Añez salga de la cárcel. “Hemos tomado una determinación, vamos a salir en una gran marcha desde Cochabamba hacia La Paz, para que paguen todos los golpistas, que todos los actores del golpe de Estado sean apresados. Y esta señora no debe salir de la cárcel, se debe quedar y tiene que cumplir sus 30 años”, dijo uno de sus representantes, Juan de Dios Condori, en declaraciones a radio Fides. Niegan acción de libertad Por quinta ocasión, la defensa de Añez interpuso un recurso de acción de libertad que fue negado nuevamente por la justicia. La defensa de Añez señaló que no se ponderó el estado de la salud de la expresidenta. “Ésta es la quinta acción de libertad que se interpone y que ha sido negada por la justicia. Tenían la obligación justamente de ponderar la situación de salud de la exmandataria”, comunicó Luis Guillén, abogado de Añez. El jurista indicó que para este viernes se tiene prevista una audiencia de cesación a la detención preventiva, a las 11:00 de la mañana, en el Juzgado Segundo Anticorrupción. Guillén adelantó que en esa audiencia presentarán tres informes médicos en los cuales se señala la necesidad “urgente” de internación de la exmandataria. Añez fue diagnosticada con hipertensión y síndrome ansioso depresivo, aunque un informe realizado el 25 de agosto por el Instituto de Investigaciones Forenses concluyó que está estable.



Sobre el caso Añez Aprehensión La expresidenta Jeanine Añez fue aprehendida la madrugada del 13 de marzo de este año por el caso “golpe de Estado”, interpuesto por Lidia Patty, exdiputada del MAS. Acusaciones La exmandataria tiene cuatro proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades: por los casos FMI, Fundaempresa, vulneración de derechos y las masacres de Sacaba y Senkata. Además tiene dos procesos en la vía ordinaria en el marco del caso “golpe de Estado”. CIDH La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó el miércoles al gobierno de Luis Arce para que presente un informe sobre el estado de salud y las acciones que se asumen para con la expresidenta Jeanine Añez. “En el marco del derecho que tiene el pueblo de tener justicia, por todo lo que ha pasado, el objetivo es buscar una sentencia”.

Héctor Arce, diputado MAS “En caso de que la justicia no escuche lo que el pueblo exige, estamos dispuestos a cercar o a crucificarnos”.

Winston Gemio, Autoconvocados del sector Sur “Ésta es la quinta acción de libertad que se interpone y que es negada por la justicia. Tenían la obligación de ponderar su salud”.

Luis Guillén, abogado de Añez