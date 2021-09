Niegan acción de libertad para Jeanine Añez por no haber agotado instancias judiciales





02/09/2021 - 20:37:11

ABI.- Una Sala Constitucional de La Paz negó este jueves un recurso de Acción de Libertad de Pronto Despacho, presentado por la defensa de Jeanine Añez, para que se fije una fecha inmediata de audiencia, por no haber agotado todas las instancias judiciales para presentar el recurso. “La justicia negó la acción de libertad a Jeanine Añez investigada por el caso golpe de estado de 2019. Añez no agotó todas las instancias judiciales para presentar este recurso”, señala un reporte de Bolivia Tv. Según un reporte de radio Erbol, el recurso estaba dirigido contra dos jueces y la directora del penal de Miraflores. El primer recurrido es para el Juez 10º de Instrucción en lo Penal, que rechazó la realización de una audiencia de cesación a la detención preventiva, porque aún está pendiente la apelación de un recurso similar anterior. El segundo recurrido es para el Juez 2º Anticorrupción, a quien la defensa de Añez acusó de haber agotado los esfuerzos para realizar la audiencia en su juzgado el miércoles 1 de septiembre, tras suspenderla. En el caso de la Directora del Penal, la Acción de Libertad se debe a que supuestamente no permitió el acceso de médicos para atender a la expresidenta de facto y que impidiera que sea entrevistada por sus abogados.