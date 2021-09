Nogales ve un acto de cobardía y abuso anuncio de proceso en su contra y denuncia acoso político





02/09/2021 - 18:49:31

Erbol.- La diputada de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Samantha Nogales, calificó como un acto de “cobardía y abuso” el anuncio de un proceso ante la Comisión de Ética y denunció acoso político que habría incurrido el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. La denuncia contra la legisladora opositora se debe a que en pasados días denunció, sin pruebas, un presunto soborno de personas del Movimiento Al Socialismo (MAS) para votar a favor del juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez. “El presidente de la Cámara de diputados, Freddy Mamani, sale hoy a amenazarme con mandarme al Comité de Ética, en un acto de cobardía y abuso, replica la actitud que tiene en la cámara donde en más de una ocasión me ha hecho callar, no solamente a mí, sino a otras diputadas mujeres y se ha enfurecido cuando le dije que yo era tan diputada como él”, sostuvo. La legisladora desafió a Mamani para iniciarle un proceso y le instó a decir la “razón verdadera” de los motivos de la denuncia ante la Comisión de Ética. “(Freddy Mamani) diga que no admite que una diputada joven y mujer se haya atrevido a develar las siniestras y oscuras formas de proceder para imponer sus planes y caprichos”, sostuvo. “He sido sometida a múltiples amenazas y acoso estos días, por eso no me sorprende que sea el mismo presidente de la Cámara quien incurra en actos de acoso político vulnerando la Constitución Política del Estado, incurriendo en faltas tipificadas en la Ley 243 y en la 348 y vulnerando el Artículo 151 de la Constitución Política del Estado”, añadió. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que la denuncia de su colega se convierte en una “difamación” debido a que, hasta el momento, no se presentó ninguna prueba al respecto sobre la persona que le habría ofrecido dinero.