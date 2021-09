Dirigentes históricos exigen que Evo Morales también sea sometido a juicio de responsabilidades





02/09/2021 - 18:08:21

Los dirigentes “históricos” del sindicalismo nacional exigieron que el expresidente Evo Morales también sea sometido a juicio de responsabilidades por vulneración de derechos humanos, publica Los Tiempos. “‘Si no hay justicia, solo habrá más víctimas y opresores´, con esta frase los dirigentes históricos de la COB, Csutcb, COR, Fejuve, y profesionales emblemáticos exigen que Evo Morales, también sea sometido junto Jeanine Áñez, a un juicio de responsabilidades por vulneración de derechos humanos en el país”, señaló, en Facebook, Roberto de la Cruz, exejecutivo de la COR de El Alto y abogado aymara. “Los expresidentes Jeanine Añez y Evo Morales deben ser sometidos a un juicio de responsabilidades por igual, por haber vulnerado los derechos humanos de los bolivianos, para tal cometido los parlamentarios del oficialismo y de la oposición deben aprobar por más de dos tercios de votos”, dice el pronunciamiento, publica Página Siete. Esta determinación fue aprobada la noche del miércoles en una reunión virtual. Según los firmantes en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), hay suficientes elementos para sostener la proposición acusatoria contra ambos exmandatarios, ya que está “demostrando que los derechos humanos se vulneraron en Bolivia desde el 1 de septiembre hasta diciembre de 2019, periodos que comprende los mandatos de Morales y Añez, respectivamente”. Los dirigentes también determinaron “apoyar la marcha indígena de las tierras bajas del país, quienes exigen, entre sus demandas, la no politización de la entrega de las tierras en el oriente boliviano”. Entre los exdirigentes que respaldan el comunicado son: Adolfo Chávez (Cidob), Roberto de la Cruz (COR), Félix Santos (Csutcb), Jaime Solares (COB), Cansio Rojas (Conamac), Roberto Coraite (Csutcb) y Ángel Villca (Fejuve), además de Edgar Morales (Suboficial en reserva). Tras conocerse el informe de la GIEI, la oposición pidió que también se realice un proceso contra Evo Morales, sin embargo, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que no existe proposición acusatoria contra el líder del MAS, dice Los Tiempos. En contraposición, la exdiputada del MAS, Lidia Patty, interpuso varios procesos contra Jeanine Áñez, quien cumple más de 5 meses de prisión preventiva por el caso de presunto “golpe” de Estado.