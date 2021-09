Defensa denuncia que Añez fue aislada y que no permiten el ingreso de sus abogados y médicos





02/09/2021 - 17:59:54

Página Siete.- Luis Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Añez, dio a conocer hoy que luego de que la gobernadora del penal de Miraflores fue cambiada, la nueva autoridad carcelaria dispuso el aislamiento de la exmandataria., quien no permite que tenga contacto ni con sus abogados. “Entendemos que ha sido cambiada la gobernadora del penal de Miraflores, (ahora) es una teniente coronel, la teniente coronel ha dispuesto desde el día de ayer el aislamiento de la exmandataria. No se ha permitido el acceso a sus abogados ni a sus médicos”, indicó. Guillén señaló que no existe ninguna explicación oficial del por qué la exgobernante está impedida a recibir visitas. Agregó que espera que esta determinación no se base en un supuesto voto resolutivo de las reclusas del penal. En la presente jornada, se efectúa la primera audiencia para solicitar la cesación a la detención preventiva de Añez, puesto que el caso “golpe de Estado” fue dividido en dos procesos. Mañana habrá otro vista judicial también para solicitar que la exjefa de Estado pueda obtener las medidas sustitutivas. En pasadas semanas se dio a conocer que la expresidenta intentó quitarse la vida, debido a su estado de depresión severa. Tras esto sus abogados presentaron recursos para solicitar nuevamente que pueda defenderse en libertad y ser tratada en un centro de salud. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), solicitó oficialmente a Bolivia informar sobre la salud de la detenida. La misiva fechada el 31 de agosto está dirigida al canciller Rogelio Mayta y en ella se le pide remitir "en un plazo de siete días" información sobre la "salud tanto física como mental" de la exmandataria y los recaudos tomados.