Biden enfrenta críticas por periodistas que no han sido evacuados de Afganistán





02/09/2021 - 17:40:53

RT.- El representante republicano Michael McCaul dijo que era una "vergüenza" que el gobierno de Estados Unidos no pudiera evacuar a los periodistas de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM) de Afganistán antes de poner fin oficialmente a las operaciones militares en el país. La USAGM es una agencia federal independiente que abarca varias redes de noticias, incluidas Voice of America y Radio Azadi. "Es absolutamente vergonzoso que el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmara que evacuaron a sus empleados locales cuando en realidad abandonaron a cientos de periodistas de USAGM y sus familias", escribió McCaul, el republicano de alto rango de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, en un comunicado el martes. En su declaración, McCaul estimó que aproximadamente 500 empleados de USAGM y sus familias permanecen en Afganistán. Dijo que muchos de ellos recibieron garantías de la administración Biden de que serían evacuados. USAGM aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios. Washington anunció el fin de la misión de Estados Unidos a Afganistán durante una conferencia de prensa el lunes en el Pentágono y dijo a los reporteros que el último avión estadounidense había partido de Kabul justo antes de la medianoche, hora local. Los republicanos de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes dijeron a VOA que están presionando a la administración para garantizar la salida segura de los empleados de USAGM, pero dicen que no están seguros de cómo sucederá después de la partida militar de Estados Unidos. Algunos que han estado abogando por los vuelos chárter privados son conscientes de las complicaciones para sacar a los periodistas de su escondite y llevarlos de manera segura a los aeropuertos. Cuando se le preguntó sobre los periodistas de USAGM en una sesión informativa el martes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo: "Vamos a hacer todo lo posible por llevarlos a un lugar seguro lo más rápido posible". Días antes del final de las evacuaciones militares estadounidenses de Kabul, decenas de legisladores instaron a Biden a garantizar el paso seguro de cientos de periodistas de USAGM. "Les recalcamos que los 550 empleados de USAGM y sus familias no son diferentes de los periodistas que ya han trabajado tenazmente para evacuar", decía una carta firmada por 67 miembros del Congreso.