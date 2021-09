Enviarán a Comisión de Etica a diputada de CC por denunciar sin pruebas presunto soborno





02/09/2021 - 16:22:17

Erbol.- La diputada de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Samantha Nogales, será denunciada ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados por haber denunciado, sin pruebas, un presunto soborno para votar a favor del juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez. El anuncio fue hecho por el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, quien señaló que la declaración de su colega se convierte en una “difamación” debido a que no presentó ninguna denuncia escrita ante la Comisión de Ética. “Cómo no ha presentado pruebas, ni denuncia contra algún colega (del MAS) que la estaría sobornando, entonces, inmediatamente, nosotros vamos a iniciar un proceso a esta compañera”, anunció. Mamani cuestionó que solo haya difundido por los medios de comunicación una denuncia sin haber presentado alguna prueba como corresponde ni menos haber formalizado la presunta irregularidad cometida en filas del partido oficialista. “Ya debería haberlo hecho (denunciar el soborno) ¿Cuándo ha publicado? ¿Cuándo ha lanzado está acusación? Sin pruebas no se puede acusar absolutamente a nadie y eso sabemos. Eso es hacernos la burla del pueblo boliviano solamente lanzando este tipo de acusaciones”, afirmó. Nogales aseguró el lunes haber recibido presiones y llamadas telefónicas de números privados donde le habrían ofrecido dinero para aprobar el juicio de responsabilidades contra la exmandataria, detenida en la cárcel de Miraflores desde marzo de este año.