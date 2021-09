Fiscalía: Autoridad jurisdiccional determinará la situación procesal de Jeanine Añez





02/09/2021 - 16:13:58

El Secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, al referirse a la situación jurídica de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez Chávez, recluida en el penal de Miraflores de la ciudad de La Paz, dijo que de acuerdo al Código de Procedimiento Penal y las leyes vigentes en el país, la decisión para que ella se defienda en libertad está en manos del Órgano Judicial a través de la autoridad jurisdiccional que determinará su situación procesal y no así del Ministerio Público. “El Ministerio Público no define ninguna situación procesal siendo que los actos investigativos en sí lo sujetamos a control jurisdiccional, conforme establece el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. No podemos determinar la situación procesal de ningún investigado incluida la señora Jeanine Añez, es el Órgano Judicial a través de las autoridades jurisdiccionales que consideran las peticiones de las personas que sienten mancillados sus derechos y será esta instancia competente que establezca la situación procesal de la señora Añez”. Respecto al pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que envió una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, solicitando que, en siete días, se emita información sobre Jeanine Añez, Quispe indicó que “ha circulado el rumor de que dependería del Ministerio Público determinar la situación solicitada por la CIDH; sin embargo, el tenor de la Comisión señala claramente como punto de referencia al Órgano Ejecutivo que tiene en sus manos la solicitud de la Comisión Interamericana. Estos siete días que conminan son para el Órgano Ejecutivo y al mismo tiempo para que se ponga a consideración de la autoridad jurisdiccional alguna petición”, dijo Quispe. En el mismo caso, en pasados días, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, aclaró ante los medios de comunicación, en la ciudad de Sucre, que son las autoridades judiciales las que tomarán las decisiones sobre la posibilidad del derecho de defensa en libertad de la señora Jeanine Añez.