Romero sobre juicio a Añez: Es reconocer que fue un gobierno de transición





02/09/2021 - 12:18:25

Correo del Sur.- El pliego acusatorio contra la expresidenta Jeanine Áñez para un juicio de responsabilidades está en manos de la Asamblea Legislativa, luego de haber sido emitido por la Fiscalía y autorizado por el Tribunal Supremo de Justicia. El Legislativo se encargará de aprobar o no el inicio de este proceso contra la exmandataria. Para iniciar el juicio se requiere el voto de los dos tercios del pleno de la Asamblea. El Movimiento Al Socialismo (MAS), que impulsa el juicio, comenzó a buscar los votos que le faltan para llegar a los dos tercios, en medio de denuncias de la oposición de ofertas de dinero a sus asambleístas. Sin embargo, el otrora hombre fuerte del MAS, Carlos Romero, expresó su discrepancia con la postura del oficialismo respecto al juicio de responsabilidades contra Áñez. El exministro de Gobierno advirtió que, al enjuiciar a la exmandataria por esta vía, se reconocería que su mandato fue constitucional y se negaría la teoría del “golpe de Estado” defendida por el MAS. “Juzgarla en la vía del juicio de responsabilidades es precisamente reconocer, desde mi óptica, que fue un gobierno de transición y el MAS ha señalado –y en eso yo me suscribo absolutamente– que la sucesión no ha sido constitucional, se habló de fraude, se habló de una serie de cosas y el tiempo más o menos fue esclareciendo, por eso mismo considero que es una contradicción”, afirmó Romero en una entrevista con el programa cruceño "Fama, Poder y Ganas". Planteó procesar a Áñez por la vía ordinaria, en la que actualmente se ventilan sus procesos por sedición y terrorismo, entre otros delitos, en el marco del caso “golpe”. “Yo no creo que sea prudente un juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez, los temas de Jeanine Áñez deberían sustanciarse ante la justicia (ordinaria), no ante una nueva justicia, de aquí a cinco años o de aquí a un x tiempo, como han sugerido en Comunidad Ciudadana”, agregó el exministro, entrevistado por José Pomacusi. De esta forma, Romero planteó una corriente contraria a la que impulsa el MAS en la Asamblea Legislativa y advirtió también que el juicio de privilegios “puede ser demasiado complejo en su dinámica” y que “quita mucho tiempo como agenda pública”.