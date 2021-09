Veterinaria pide mostrar una foto con su caballo para venderles el antiparasitario Ivermectina





02/09/2021 - 08:59:24

RT.- La tienda de productos y alimentos para mascotas ATV & V Tack and Feed en la ciudad estadounidense de Las Vegas anunció que venderá Ivermectina (utilizada para tratar parásitos en animales) solo a aquellos compradores que muestren una foto junto con su caballo, informa Local12. La ivermectina es un antiparasitario de amplio espectro, con usos aprobados en animales y humanos, que se desarrolló a finales de la década de 1970. En medicina veterinaria está indicado sobre todo para prevenir y tratar el parásito Dirofilaria immitis. Para los humanos, el fármaco se prescribe, entre otras afecciones, para dos enfermedades tropicales, la ceguera de los ríos (oncocercosis) y la filariasis linfática. Curiosamente, este medicamento empezó a desaparecer de los estantes de las tiendas en Estados Unidos tras difundirse información en las redes sociales de que ayuda contra el coronavirus a pesar de que no hay evidencia científica comprobada que lo respalde. La gerente de la tienda en Las Vegas, Shelley Smith, ha notado una mayor demanda de ivermectina, que típicamente se compra para caballos, entre sus clientes. Uno de ellos le comentó que no quería comprar el medicamento para un caballo, sino para su esposa, quien leyó en las redes sociales que el fármaco supuestamente ayuda a combatir el coronavirus. Smith agregó que de cuatro a cinco clientes llamaban a la tienda cada día y preguntaban si había ivermectina disponible. Ante esta demanda, generada por informes en línea, la mujer decidió colocar un anuncio en su tienda de que solo vendería la droga a los dueños de caballos. "La ivermectina solo se venderá a los dueños de caballos. Debe mostrar una foto con su caballo", reza el anuncio. ¿Una guerra cultural? Según señala Bloomberg, la ivermectina se ha vuelto cada vez más popular como antídoto para el covid-19 en los círculos políticos de derecha. El medio sugiere que el fármaco de hecho "está envuelto en una guerra cultural" entre los tratamientos contra el covid-19 aprobados, como las vacunas, y aquellos que no tienen ninguna base científica comprobada. El viernes 27 de agosto, en un discurso en la Cumbre de la Juventud de Texas, el legislador republicano Louie Gohmert promocionó la ivermectina como un tratamiento eficaz para el covid-19. Y no es el único que difunde este tipo de información, ya que las redes sociales están plagadas de afirmaciones similares. Como resultado, en varios estados, los centros de control de intoxicaciones han recibido múltiples llamadas de personas que han tomado ivermectina y están experimentando efectos adversos graves. En respuesta, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. se vio obligada a recurrir a tuits bastante llamativos para instar a la población a no ingerir ivermectina: "No eres un caballo. No eres una vaca. En serio. Para".