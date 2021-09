Ganadores de visas de diversidad atascados en Afganistán tras retirada de EE. UU.





02/09/2021 - 08:44:36

VOA.- Vencieron las probabilidades y ganaron la oportunidad de inmigrar legalmente a Estados Unidos bajo un programa de visas de lotería para ciudadanos de países con un bajo número de inmigrantes en Estados Unidos. Pero después de la toma de posesión de Afganistán por los talibanes seguida de la retirada militar estadounidense completada el lunes, estos afortunados temen nunca poder salir de su país. Después de 20 años de guerra en Afganistán que abarcan cuatro presidencias estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos cerró la puerta a los últimos vuelos de evacuación de civiles afganos el fin de semana pasado, dejando atrás a cientos de estos ganadores de visas de diversidad. S., una exdefensora de los derechos de las mujeres, de 27 años, que vive en Kabul, se encuentra entre ellos. Debido a preocupaciones de seguridad, le pidió a la VOA que no compartiera su nombre. El gobierno de Estados Unidos le informó por primera vez en 2020 que había ganado un lugar en el programa de visas de diversidad, comúnmente conocido como la lotería de tarjetas verdes. Bajo la Ley de Inmigración de 1990, el Congreso aprobó el programa para aumentar la diversidad entre los inmigrantes a los Estados Unidos. Al principio, estaba emocionada. S. dijo que se emocionó cuando se enteró de que estaba entre las 55.000 personas seleccionadas al azar cada año en todo el mundo. Pero había mucho papeleo y documentación que proporcionar, y entrevistas y verificaciones de antecedentes realizadas por funcionarios de la embajada de Estados Unidos. S. le dijo a la VOA que presentó todo el papeleo requerido y que estaba esperando una entrevista en la Embajada de los Estados Unidos, un proceso que usualmente tomaba unos meses. “Cuando recibí la carta [del gobierno de Estados Unidos], estaba muy, muy feliz. Y yo era una estudiante de maestría ”, explicó. Debido a su trabajo de defensa y al temor de que los talibanes la persiguieran, S. decidió mudarse con su hermano. Y luego sus esperanzas de una aprobación final se desvanecieron. “Desafortunadamente, la embajada [de Estados Unidos] en Kabul cerró [el 31 de agosto]… No sabemos a dónde ir para las entrevistas o dónde obtener nuestras visas. ... En Afganistán, estamos en riesgo. ... Y realmente nos preocupa nuestra vida. … Pero seguiré intentando salir de Afganistán”, dijo en un mensaje de audio.

El historial turbulento del programa Mucho antes de que S. y otros sufrieran este gran revés, el programa de visas de diversidad tenía un historial turbulento. En 2017, el entonces presidente Donald Trump anunció una serie de acciones que impidieron que personas de países de mayoría musulmana llegaran a Estados Unidos. Luego, en marzo de 2020, Trump cerró los consulados en todo el mundo debido a la pandemia de coronavirus. La administración Trump siguió eso al anunciar la prohibición de ciertas visas de inmigrantes, argumentando que era necesaria para proteger la economía estadounidense. Como resultado, a cientos de afganos ganadores de la lotería de visas se les impidió venir a Estados Unidos en ese momento. Según un documento del gobierno de EE. UU., una vez que los consulados comenzaron a reabrir en el verano de 2020, se ordenó a los funcionarios que procesaran las visas de diversidad en último lugar. Los defensores de los inmigrantes demandaron. A principios de este mes, un juez federal decidió que el gobierno de EE. UU. debe seguir procesando a los ganadores de visas de lotería. El 17 de agosto, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia ordenó a la administración de Biden emitir 9,095 visas de diversidad a partir del año fiscal 2020. Sin embargo, los abogados de la administración de Biden dijeron en la corte que la administración no podría tramitar las solicitudes hasta el otoño de 2022, como muy pronto.

Lotería de visas Si bien la ley de inmigración de 1990 fue diseñada para aumentar la diversidad entre los inmigrantes a los Estados Unidos, aquellos interesados ​​en postularse al programa tenían que tener al menos un título de escuela secundaria o dos años de experiencia laboral en una profesión que requería un mínimo de dos años de experiencia. Los ganadores generalmente reciben un correo electrónico o una carta en julio notificándoles que ganaron. Luego, envían una solicitud completa y deben asistir a una entrevista al comienzo del año fiscal federal, antes del 1 de octubre, en el consulado estadounidense más cercano. Y debido a que la elegibilidad para la visa no se transfiere al año siguiente, todo el proceso debe realizarse en un año. Según las últimas cifras del Departamento de Estado de EE. UU., más de 13 millones de personas presentaron solicitudes el año pasado.

Los más desafortunados de todos Pero en los 30 años de historia del programa, los ganadores de los últimos años pueden haber sido los más desafortunados de todos. H., un afgano de 33 años, ganador de una visa de diversidad, dijo que a pesar de enviar todos los documentos necesarios, él y su familia han estado esperando una entrevista para la visa durante un año. “Ya no hay esperanza de vida en este país”, le dijo a la VOA en un mensaje de texto. Un portavoz del Departamento de Estado dijo a la VOA por correo electrónico el miércoles que aunque el gobierno de Estados Unidos "actualmente" no puede proporcionar servicios consulares para visas de inmigrantes en Afganistán, están desarrollando formas alternativas para que los funcionarios puedan continuar "brindando este importante servicio para el pueblo de Afganistán". “Los solicitantes de visas de inmigrante deben continuar monitoreando los sitios web oficiales del gobierno de los Estados Unidos, incluido viaje.state.gov, para obtener información actualizada”, dijo el portavoz. H. dijo que debido al trabajo que hizo ayudando a los funcionarios estadounidenses y al ex gobierno afgano en el procesamiento de criminales, toda su familia se encuentra actualmente escondida. Dijo que solo su esposa o suegra sale a comprar comida cuando la familia necesita suministros básicos. “Te he escrito la realidad de mi vida (…) Desearía que la entrevista para la visa fuera en línea y electrónicamente, para que podamos viajar cómodamente a nuestra nueva vida y hogar”, dijo H. en un mensaje de texto.