EE.UU. no descarta cooperar con los talibanes para luchar contra el Estado Islámico





02/09/2021 - 08:40:40

RT.- El presidente del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Mark Milley, ha apuntado este miércoles durante una rueda de prensa en el Pentágono a la posibilidad de coordinación de las fuerzas norteamericanas con los talibanes* para luchar contra los terroristas del Estado Islámico. Si bien Milley ha sostenido que este tipo de cooperación es "posible", el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, con el que ha comparecido ante la prensa, ha detallado enseguida que "no quisiera hacer predicción alguna", limitándose a agregar que la lucha contra el Estado Islámico del Gran Jorasán, la rama afgana del EI, estará entre sus prioridades. Milley también ha señalado que no queda claro si los talibanes han cambiado y han dejado de ser un "grupo despiadado". "Puedo decirles por mi propia experiencia que esto es un grupo despiadado del pasado y que está por ver si cambian o no", ha indicado el alto mando militar. Las tropas estadounidenses completaron su retirada de Afganistán el martes. Hasta la fecha los únicos lazos de EE.UU. con los talibanes se limitaban a las cuestiones de evacuación desde el aeropuerto de Kabul. De acuerdo con el presidente de EE.UU., Joe Biden, el cese de la misión militar estadounidense fue la mejor manera de proteger la vida de los soldados y de garantizar que los civiles puedan salir del país en las próximas semanas o meses. La semana pasada, 13 militares norteamericanos murieron en el atentado de la facción afgana del Estado Islámico mientras resguardaban el aeropuerto de Kabul para facilitar la evacuación de quienes buscaban salir del país.