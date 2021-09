OPS: 75% de la población de América Latina y el Caribe no está totalmente inmunizada contra el Covid





02/09/2021 - 08:29:37

Infobae.- La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, ha advertido de que el 75 por ciento de la población de América Latina y el Caribe aún no está totalmente vacunada contra el COVID-19, por lo que ha reiterado la necesidad de ampliar el acceso a las vacunas en toda la región. “Más de un tercio de los países de nuestra región aún no han vacunado al 20 por ciento de su población. Y en algunos lugares, la cobertura es mucho menor”, ha añadido Etienne, según un comunicado de la organización. En concreto, ha lamentado que las tasas de vacunación “siguen estando por debajo del 20 por ciento en varios países del Caribe y Sudamérica”, mientras la cobertura “sigue siendo de un solo dígito en naciones centroamericanas como Guatemala, Honduras y Nicaragua”. En Haití y Venezuela, la “fragilidad” de los sistemas de salud y los desafíos políticos han retrasado aún más las inmunizaciones, ha alertado también. “Lamentablemente, los países con alta cobertura son la excepción en nuestra Región”, ha aseverado, para precisar que, según datos de la OPS, se deben suministrar 540 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 para garantizar que todos los países de América Latina y el Caribe puedan proteger al menos al 60 por ciento de su población. En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de ampliar el acceso a los inoculadores en la región, “especialmente en los lugares más rezagados”, para lo que la OPS ha lanzado una nueva campaña de donaciones. “Estamos trabajando para llamar la atención de los países desarrollados sobre la necesidad urgente de donar vacunas a América Latina y el Caribe”, ha apostillado. Además, la OPS está utilizando su Fondo Rotatorio para adquirir vacunas para los Estados miembros de la organización. La organización ya ha recibido solicitudes de vacunas COVID-19 de 24 países, que estarán disponibles en el último trimestre de este año y en 2022. Por otro lado, la organización ha avanzado que, de cara al futuro, está haciendo planes para “mejorar significativamente la capacidad regional de producción de vacunas”. Para ello, la OPS ha lanzado una plataforma que busca impulsa la producción de vacunas de última generación, como ya anunció. La primera iniciativa en el marco de la plataforma es facilitar la transferencia a la región de la tecnología para producir vacunas de ARNm utilizada en algunas vacunas COVID-19 de alta eficacia, para lo que la OPS ha recibido ya 32 propuestas de empresas privadas y públicas interesadas en participar en este esfuerzo, ha destacado la directora. AUMENTO DE CASOS Mientras las tasas de vacunación se mantienen bajas en América Latina y el Caribe, muchos países están experimentando un rápido aumento de nuevas infecciones de coronavirus. Este es el caso de Santa Lucía y Puerto Rico, que registran altas tasas de nuevos contagios, mientras que Jamaica experimenta el mayor número de muertes diarias por COVID-19 hasta el momento, ha señalado la organización. “Los brotes se están acelerando en varios países de América Central, especialmente en Costa Rica y Belice”, ha resaltado, al respecto, Etienne, quien ha destacado, por otra parte, que en Sudamérica las infecciones “están disminuyendo en general”. En total, la semana pasada se registraron más de 1,6 millones de nuevos casos de COVID-19 y algo menos de 22.000 muertes en las Américas.