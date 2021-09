Sputnik: 3 anuncios fallidos, 7 días sin dosis e incertidumbre





Página Siete.- El 13 de agosto el país recibió 150 mil de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, por la alta demanda el lote se terminó en pocos días. Desde esa fecha, el Gobierno anunció al menos tres veces la llegada de un nuevo envío de este segundo componente, pero hasta ayer el país no recibió nada. Desde la anterior semana, la segunda dosis de la vacuna rusa comenzó a agotarse en varios puntos del país. Muchos de los beneficiarios expresaron su preocupación e indicaron que viven en incertidumbre y sufren por la falta de información sobre cuándo se podrá acceder al refuerzo. El viernes 20 de agosto, la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica, María Reneé Castro, y el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, confirmaron la llegada de nuevos lotes de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. “Queremos darles una buena noticia. Las vacunas Sputnik V, segundo componente, irán llegando a nuestro país la siguiente semana”, dijo Castro, pero los lotes esperados no llegaron en la fecha prevista. En esa oportunidad, el viceministro Blanco explicó que el laboratorio Gamaleya aún tiene problemas de producción de la vacuna, pero Bolivia es prioridad en la dotación de las dosis. “Recibiremos un nuevo lote de 323 mil dosis de vacunas, que llegará en dos partes, el primero con la mitad, según el Fondo Ruso, se nos entregará en Moscú (Rusia) el próximo viernes (27 de agosto). El segundo aún no se tiene la fecha exacta”, sostuvo. Pero hasta ayer los envíos no se concretaron. El sábado 21 de agosto, el ministro de Salud, Jeyson Auza, dio el segundo anuncio y ratificó que el viernes 27 de agosto debía llegar un tercer lote de segundas dosis de la vacuna rusa. “Vamos a garantizar la segunda dosis. Este viernes llega un tercer lote de la segunda dosis, que servirá para inmunizar a nuestra población con el esquema completo”, dijo. El tercer anuncio se registró el lunes 30 de agosto. La viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, anunció la llegada de un nuevo lote de la segunda dosis de la vacuna Sputnik-V para el martes 31 de agosto, pero hasta el momento no arribó nada. “Inoculantes de la segunda dosis llegarán mañana (el martes 31 de agosto), se están haciendo las gestiones en el Ministerio de Salud para que puedan llegar la segunda dosis de la Sputnik-V. En el transcurso del día (martes) arribarán”, anunció la autoridad. Hidalgo indicó que las dosis rusas de refuerzo serán entregadas al Programa Ampliado de Inmunización (PAI) para la respectiva distribución a los servicios departamentales de salud (Sedes) a escala nacional. Así, los inoculantes llegarán a todos los centros de inmunización. El lunes, Auza atribuyó la responsabilidad de las demoras al laboratorio ruso Gamaleya y aseguró que no es responsabilidad del Gobierno nacional. “Existe un retraso, ¿atribuible al Gobierno? No. Ahí queremos ser categóricos: este retraso no es atribuible al Gobierno. Es un retraso que lo está presentado el laboratorio Gamaleya, del país de Rusia, que no está pudiendo cumplir con las responsabilidades asumidas con distintos países”, dijo Auza. Bolivia aplicó la primera dosis de la vacuna rusa a 1,2 millones de personas. De este número, 500 mil beneficiarios recibieron el segundo componente. El 26 de julio se tenía que iniciar la inmunización de 200 mil adultos mayores que accedieron a la primera dosis de la vacuna rusa en abril. Pero el lote se retrasó y el 9 de agosto llegó un primer envío de 125.460 del segundo componente. Esta cantidad fue distribuida a las capitales de los nueve departamentos del país. Se inició la inmunización en medio de protestas y el malestar de ciudadanos, especialmente adultos mayores. Una nueva remesa de 150 mil dosis llegó a Bolivia el 13 de agosto para continuar con la inmunización de los que recibieron el primer componente en mayo. El viernes comenzaron a faltar las dosis en varios centros de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El fin de semana volvieron las quejas. En las redes sociales, muchos beneficiarios expresaron su molestia porque no reciben información sobre cuándo llegarán los refuerzos. La aplicación de la vacuna rusa Sputnik V Inicio Las vacunas rusas Sputnik V fueron las primeras en arribar al país. Los primeros 20.000 componentes llegaron a finales de enero. Las dosis se emplearon en médicos de terapia intensiva y emergencias. Fechas El primer lote se aplicó a los profesionales de salud con un intervalo de 21 días. En abril, el Gobierno informó que según estudios del Fondo Ruso de Inversiones, el segundo componente se puede aplicar en 90 días después. Esto derivó en la reprogramación de muchos de los beneficiarios de la tercera edad. A finales de julio, el Ejecutivo informó que la segunda dosis se puede aplicar 180 días después de la primera. Salud El Gobierno garantizó que las dosis se aplicarán antes del cumplimiento de los seis meses de espera, tiempo previsto por el laboratorio.