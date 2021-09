El Gobierno pide a municipios cambiar de estrategia y hacer rastrillajes para vacunar contra el COVID-19





02/09/2021 - 07:44:44

La Razón.- El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, recomendó este miércoles a los gobiernos municipales cambiar de estrategia y realizar rastrillajes en las zonas periurbanas y áreas rurales para detectar a personas que no fueron inmunizadas contra el COVID-19 ante la disminución en el número de puntos de vacunación masivos. “Debe volcarse al rastrillaje, es una de las estrategias, los centros de vacunación masiva cumplieron ya su objetivo inicial que es vacunar a toda esa gente que reclamaba vacunas, con justo motivo y razón acudieron en masa y son masivos, pero ya llegó el momento de cambiar estrategias hacia un mecanismo que permita otro tipo de accesibilidad y que son en las zonas periurbanas y rurales”, indicó en entrevista con La Razón Radio. Explicó que las personas que viven en las zonas periurbanas, denominados barrios dormitorios, donde la gente sale en la mañana y vuelve en la noche por sus actividades laborales solo se encuentra en sus viviendas los fines de semana, por lo que se debe acudir en esos días a estas zonas para poder vacunar a las personas que no lo hicieron hasta el momento. Lo propio debe ser aplicado en las áreas rurales ya que la gente acude a los centros de población para realizar sus actividades y es en ese momento que debe realizar la vacunación. Terrazas calificó asimismo de una irresponsabilidad el relajo de la población en el uso de las medidas de bioseguridad que se percibió en las últimas semanas debido a la baja de casos de contagios en el país, lo que es una falsa percepción porque se podría ingresar a una cuarta ola que afectaría principalmente a las personas que no recibieron la vacuna contra el nuevo coronavirus. “La falsa sensación de seguridad que esta desescalada de 11 semanas, casi dos meses y medio con bajada de casos y eso da una falsa percepción de seguridad a la población y eso influye definitivamente que no se quieran vacunar a quienes dudan de la efectividad o existencia de la enfermedad y también tenemos la falsa sensación con los escasos casos y las flexibilidades que si bien son positivas para la actividad económica, pero también llegan a ser libertinas para la población”, añadió.