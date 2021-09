Pacto de Unidad vs. estado mayor, oposición ve una fractura en el MAS





02/09/2021 - 07:36:01

Página Siete.- En Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos advierten una fractura en el Movimiento Al Socialismo (MAS) después de que el expresidente Evo Morales impulsara esta semana la creación del “estado mayor del pueblo” sin la asistencia de la COB, mientras el presidente Luis Arce se reunía con el Pacto de Unidad. En filas oficialistas rechazan que existan fisuras al interior del partido. Desde CC observan una fractura en el partido azul en el que identifican por lo menos “cuatro facciones”, según el diputado José Manuel Ormachea. En tanto desde Creemos, la senadora Centa Rek identifica la acción como una “estrategia” de defensa de Evo Morales y una táctica política del actual Gobierno. “Es evidente el fraccionamiento. Es paradójico que quieran mostrar una unidad inquebrantable, mientras que por enésima vez en este año nos muestran que no pueden llegar a consensos mínimos entre organizaciones sociales del MAS. Es una mala señal organizativa que tiene sus repercusiones en la gestión de Luis Arce porque depende lo que define un expresidente”, sostuvo ayer Ormachea a Página Siete. El legislador opositor identifica, además, que en el MAS existen por lo menos “cuatro facciones”, una de ellas liderada por el vicepresidente David Choquehuanca, la segunda es dirigida, según Ormachea, por Luis Arce, la tercera es liderada por Evo Morales y la cuarta por el senador Andrónico Rodríguez. Eber Rojas, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), observó esta semana la creación del “estado mayor del pueblo” y dijo que los campesinos no estaban al tanto de esa nueva organización en el partido gobernante. La senadora de Creemos Centa Rek afirmó que la creación del “estado mayor del pueblo”, se trata sólo de una estrategia del Gobierno y del MAS. “Lo cierto es que el expresidente Morales se atreve a formar una milicia que tiene como objetivo la defensa a su persona”, denunció Rek. En tanto, el presidente Luis Arce Catacora informó en sus redes sociales sobre una reunión que sostuvo esta semana en La Paz con el Pacto de Unidad y la COB (Central Obrera Boliviana) y acompañó la foto con el siguiente texto: “Sostuvimos nuestra reunión con las y los hermanos del #PactoDeUnidad y de la Central Obrera Boliviana”. Qué dicen en el MAS Por su lado, el dirigente del MAS Rodolfo Machaca y el diputado Antonio Colque rechazaron y minimizaron la versión de la oposición. Machaca señaló incluso que Rojas “se confundió” al realizar esa observación de la organización que impulsa Morales. “Él (Rojas) estaba ahí en la reunión de creación del ‘estado mayor del pueblo’. Lo que pasa es que se ha debido confundir”, aseveró Machaca ayer a este medio. Sin embargo, en las imágenes que compartió Morales de la creación de esta organización no se ve al líder de la Csutcb. Machaca insistió en que el “estado mayor del pueblo” sólo reemplaza a la Conalcam (Coordinadora Nacional por el Cambio), pero no al Pacto de Unidad, donde están los campesinos, Bartolinas, indígenas, interculturales y Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu). “El Pacto de Unidad no se va a perder, está vigente y nadie lo está reemplazando porque está conformada por las cinco organizaciones y es legítimo, pero sí se está cambiando a la Conalcam y nace el estado mayor del pueblo para el pueblo y está conformado por todas las organizaciones sociales del país, incluido el Pacto de Unidad”, explicó el dirigente masista Machaca. Más adelante aseguró que además continúa la COB. Ayer, el dirigente cobista Rodolfo Pérez no quiso emitir ninguna opinión respecto a una supuesta salida de ese ente del “estado mayor”. En tanto, el diputado Antonio Colque afirmó que el “estado mayor del pueblo” tiene el fin de defender la democracia ante cualquier amenaza de “golpe de Estado” contra Arce “Sólo el pueblo puede hacer respetar la verdadera democracia que tenemos en Bolivia, para eso las organizaciones sociales tienen que estar preparadas para que no suceda lo que pasó en 2019”, puntualizó Colque, diputado del partido gobernante.