Viceministro reporta problemas logísticos en el transporte de segundas dosis de Sputnik V





01/09/2021 - 21:18:07

Los Tiempos.- El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, informó este miércoles que se presentaron problemas logísticos en el traslado al país de un lote de segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V por lo que el gobierno tuvo que gestionar su propio transporte. “Se tiene información que el día de ayer ha salido el avión en el cual se transporta un primer lote (de segundas dosis de la Sputnik V). Inicialmente hubo problemas logísticos, en el cual el Gobierno boliviano ha gestionado su propio transporte para poder evitar esos desfases y estos días puedan llegar las vacunas a tiempo”, declaró Terrazas en Unitel. Estaba previsto que un lote de segundas dosis arribase al país el martes; sin embargo, Terrazas manifestó que no necesariamente se debe enfocar la atención en las 300.000 de segundas dosis faltantes de la vacuna rusa, sino en la aplicación de las 3.1 millones que se encuentran almacenadas en las diferentes regiones del país. “Tenemos que concentrarnos en aplicar esos 3.1 millones de vacunas y no tratar de centrarnos con la preocupación de las 300.000 segundas dosis, –sí son importantes–, pero nosotros creemos que es mucho más importante al menos recibir la primera dosis para poder tener mejores condiciones, ante un evento de cuarta ola”, subrayó. Puntualizó que se necesitan 300.000 segundas dosis de la Sputnik-V para poder completar a los vacunados con la primera inoculación y espera que en el transcurso de este mes se pueda completar con la inmunización. No precisó cuántas segundas dosis llegarán al país en este lote que presuntamente llegará al país en esta semana. Además, por la existencia de 3.1 millones de vacunas anti-Covid-19, el Gobierno descartó por el momento seguir comprando más primera dosis de la vacuna rusa. “Consideramos en este momento que no es necesario seguir adquiriendo (más primeras dosis de la Sputnik V)”, declaró Terrazas. A la fecha, al país llegaron un total de 8.979.110 dosis de distintas vacunas y hasta ayer se aplicaron algo más de 6 millones.