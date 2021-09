Oposición califica de relato fantasioso de telenovela mexicana supuesto atentado a Evo





Página Siete.- Luego de darse a conocer que supuestamente le lanzaron en Chimoré (Cochabamba) un cohete al avión mexicano que transportaba a Evo Morales, la oposición calificó este presunto hecho de relato “fantasioso de telenovelas o películas de ciencia ficción”, para lavar la imagen del exmandatario. El presidente de México, Manuel López Obrador, en un libro que recoge, un año y ocho meses después de los supuestos hechos, el testimonio de piloto que transportó a Morales, según el cual lanzaron un cohete a la aeronave después de despegar del aeropuerto de Chimoré, por lo cual tuvo que hacer maniobras para esquivar el proyectil. El senador de Creemos Henry Montero dijo que es totalmente sospechoso que se diera a conocer este hecho a casi dos años de haber ocurrido. En ese sentido expresó que quizá pretendan escribir una telenovela, con hechos fantasiosos, sobre la huida del expresidente del país. “Están subestimando la inteligencia de los bolivianos. Evo Morales en su afán de lavar su imagen por huir del país continúa con su narrativa que ya se vuelve una telenovela mexicana. Esto pasó a ser ya la construcción de un hecho fantasioso y eso sucede en personas que tiene trastornos psicológicos por pérdida del poder”, afirmó. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedraza manifestó que es un relato fabuloso digno de una película de GI Joe o de un videojuego. Agregó que este acontecimiento no es real ni el testimonio oficial, puesto que no está respaldado por un informe de las Fuerzas Armadas. “Son relatos fabulosos que solamente vez en películas de GI Joe o videojuegos. Por otra parte es deplorable la actitud del presidente de México, porque se se presta a contar estas historias que no están a la altura de un dignatario de Estado”, enfatizó.